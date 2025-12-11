First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

Το εστιατόριο του First Dates, με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι έτοιμο να υποδεχτεί και σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, νέους singles που επιθυμούν να ανοίξουν τις πόρτες της καρδιάς τους και να βρουν τον έρωτα. Οι συμμετέχοντες αναζητούν όχι μόνο σύντροφο, αλλά και μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, γέλιο και ανατροπές.

Η Άντα, 35 ετών, εμφανίζεται στο ραντεβού της με έντονη διάθεση για φλερτ, το οποίο, όπως η ίδια υποστηρίζει, έχει χαθεί από τους σύγχρονους άντρες. «Κοίτα να σου πω κάτι, έχει χαθεί το φλερτ, τους άντρες», λέει χαρακτηριστικά, ενώ από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να σπάσει τον πάγο με παιχνιδιάρικες ατάκες. «Καλέ, έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω», ακούγεται να λέει στο sneak preview από το επεισόδιο, που θα μεταδοθεί στις 21:00 στο Star.

First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου, η Άντα απολαμβάνει τη συζήτηση και επιδιώκει να νιώσει άνετα, χωρίς ενοχές. «Έναν τέτοιον άντρα θέλω, να πηγαίνουμε εκδρομές και να τρώμε παιδάκια», δηλώνει με χιούμορ, δείχνοντας τον αυθορμητισμό της. Η συζήτηση θερμαίνεται όταν η ίδια τον ρωτάει: «Τι βλέπεις πάνω μου;» και εκείνος απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Το στήθος. Ωραίο μπούστο», προκαλώντας γέλια και έκπληξη.

First Dates: Ο Στρατής δεν έχασε την ευκαιρία για έναν αξέχαστο χορό!

First Dates: Ο Στρατής δεν έχασε την ευκαιρία για έναν αξέχαστο χορό!

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Στρατής εκμεταλλεύεται την ευκαιρία όταν μια κοπέλα ζητάει χορευτή. Μαζί με την «ντάμα» του παρουσιάζουν εντυπωσιακές πιρουέτες, αποδεικνύοντας το ταλέντο και τη διάθεσή τους για παιχνίδι και διασκέδαση.

First Dates: Το ραντεβού που έγινε… λαϊκό τραγούδι!

Τέλος, όπως πάντα στο First Dates, δεν λείπουν τα καυτά θέματα που μονοπωλούν τη συζήτηση, όπως το σεξ και το κατά πόσο μπορεί να κοπεί ή όχι, φέρνοντας ένταση αλλά και ειλικρινείς αποκαλύψεις.

Οι βραδιές στο εστιατόριο υπόσχονται έντονα συναισθήματα, γέλιο και στιγμές που κανείς δεν περιμένει! 

