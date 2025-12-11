Καινούργιου: «Η Ιωάννα Τούνη ίσως να έπρεπε να ρίξει λίγο τους τόνους»

Η πρόσφατη δημόσια διαφωνία ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έγινε αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Super Κατερίνα, με την Κατερίνα Καινούργιου να τοποθετείται ανοιχτά για την ένταση που έχει δημιουργηθεί.

Η παρουσιάστρια, παρακολουθώντας προσεκτικά τις δηλώσεις και των δύο, εξέφρασε μια πιο συντηρητική προσέγγιση, ειδικά τώρα που η ίδια ετοιμάζεται σε λίγους μήνες να γίνει μητέρα.

Όπως ανέφερε, κατανοεί ότι οι σχέσεις κάποιες φορές τελειώνουν, όμως αυτό που δεν πρέπει να χάνεται ποτέ από το μυαλό ενός ζευγαριού που έχει παιδί, είναι ο σεβασμός.

«Καταλαβαίνω ότι τα ζευγάρια χωρίζουν, δυστυχώς συμβαίνει. Όμως πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι ο άλλος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού σου και αυτό σημαίνει ότι οφείλεις να τον προστατεύεις», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως και η ίδια εύχεται να μπορέσει να το εφαρμόσει στη δική της ζωή.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι ο παρουσιαστής δεν είπε κάτι προσβλητικό για την πρώην σύντροφό του.

«Ο Δημήτρης μίλησε με απόλυτο σεβασμό. Δεν υπήρχε κακή πρόθεση σε όσα είπε», ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι απολύτως πιθανό κάποια φράση του να πλήγωσε την Ιωάννα Τούνη.

Η ίδια σχολίασε και την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη, η οποία μέσα από Instagram stories απάντησε στα όσα ειπώθηκαν, αφήνοντας αιχμές αλλά και υπονοούμενα. «Ίσως θα ήταν καλύτερο να ρίξει λίγο τους τόνους. Ξέρει ότι όταν αντιδρά δημόσια, θα σχολιαστεί. Από την άλλη, αν κάτι την πείραξε πραγματικά, είναι ανθρώπινο να το εκφράσει», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, κρατώντας μια ισορροπημένη στάση απέναντι στους δύο.

Το χρονικό της κόντρας Τούνη - Αλεξάνδρου

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φιλοξενούμενος στο Super Κατερίνα, μίλησε για τη συμβίωση και τις διαφορές που οδήγησαν στον χωρισμό τους. Ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν διαφορετικές ανάγκες και στάση απέναντι στη δημοσιότητα, λέγοντας πως ο ίδιος προτιμά την ιδιωτικότητα ενώ η Ιωάννα είναι πιο άνετη με το να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητας online.

Παράλληλα, περιέγραψε πώς η ζωή τους ήταν πολύ πιο απλή το 2021, όταν ακόμη δεν υπήρχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις και συνεργασίες: «Έρχοταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Τούνη δεν άργησε να απαντήσει, δημοσιεύοντας ένα story όπου ανέφερε: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι προτεραιότητές της άλλαξαν λόγω μητρότητας.

Ακολούθησαν και άλλα σχόλια στον λογαριασμό της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως κάποια πράγματα την πλήγωσαν περισσότερο απ’ όσο περίμενε.

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο συνεχίζει να απασχολεί τα social media, με πολλούς χρήστες να παίρνουν θέση. Ωστόσο, μέσα από τα λόγια της Κατερίνας Καινούργιου, γίνεται ξεκάθαρο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ουσία βρίσκεται στην προστασία της οικογένειας και στον σεβασμό, ακόμη κι όταν ένας δρόμος χωρίζει δύο ανθρώπους.