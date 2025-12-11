Εορταστικό ωράριο από σήμερα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Οικονομια
Ξεκίνησε σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα ωράρια που προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι στα μέλη τους τα καταστήματα θα είναι ανοικτά, τις καθημερινές, από τις 9:00 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα λειτουργήσουν και τις τρεις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Όπως σημειώνεται, το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Ξέρεις γιατί στολίζουμε;

Εορταστικό ωράριο των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 13 Δεκέμβρη κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης. 

Εορταστικό ωράριο Θεσσαλονίκη 2025

