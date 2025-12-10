Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget

Έξυπνες προτάσεις για να κάνετε τα καλύτερα δώρα στους αγαπημένους σας

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Τι δώρα θα πάρουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα / Βίντεο: Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ψάχνετε έξυπνες ιδέες για δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και ταυτόχρονα όμορφα και πρωτότυπα; 

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Ξέρεις γιατί στολίζουμε;

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων, μία περίοδος που όλοι περιμένουμε με ανυπομονυσία για να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τα κοντινά μας πρόσωπα και να ξεκουραστούμε.

Ψάχνετε έξυπνες ιδέες για δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και ταυτόχρονα όμορφα και πρωτότυπα; Δείτε ιδέες για όλα τα budget!

Ψάχνετε έξυπνες ιδέες για δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και ταυτόχρονα όμορφα και πρωτότυπα; Δείτε ιδέες για όλα τα budget! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget

Εάν τηρείτε κι εσείς το έθιμο της ανταλλαγής δώρων αυτές τις ημέρες, παρακάτω σας προτείνουμε κάποιες όμορφες προτάσεις για κάθε budget, τα οποία θα βρουν οι αγαπημένοι σας κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο!

  • Χειροποίητη χριστουγεννιάτικη κούπα. Ποιος δεν λατρεύει τι στιγμή που θα πιει το αγαπημένο του ζεστό ρόφημα δίπλα στο τζάκι, θαυμάζοντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του σπιτιού του; Μία τέλεια πρόταση είναι να δωρίσετε στους αγαπημένους σας μία εξατομικευμένη χειροποίητη κούπα, με θέμα της επιλογής σας (προτείνουμε κάτι χριστουγεννιάτικο). Γι' αυτό το πρωτότυπο δώρο, οι θα χρειαστεί να ξοδέψετε από 10€ έως 30€

Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους

  • Κορνίζα με αγαπημένες φωτογραφίες. Το πιο γλυκό και αξέχαστο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στους αγαπημένους σας. Μία μεγάλη χειροποίητη κορνίζα, την οποία θα κοσμούν φωτογραφίες από διάφορες στιγμές σας μέσα στον χρόνο, είναι μία υπέροχη κίνηση, η οποία θα συγκινήσει τον αποδέκτη. Εκτυπώστε, λοιπόν τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και τοποθετήστε τις σε ένα όμορφο κάδρο, για το οποίο οι τιμές κυμαίνονται από 10€ έως 125€.
  • Χριστουγεννιάτικο γούρι. Τι πιο στοχευμένο δώρο για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές από ένα γούρι που θα φέρει στους κοντινούς σας ανθρώπους τύχη τη χρονιά που έρχεται! Οι τιμές και τα είδη στα γούρια ποικίλλουν, ανάλογα με το ποσό που θέλετε να διαθέσετε, ενώ οι τιμές κυμάινονται περίπου από 15€ έως 60€.

Σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε πρακτικά και δημιουργικά δώρα που σίγουρα οι αγαπημένοι σας θα εκτιμήσουν δεόντως αυτά τα Χριστούγεννα!

Σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε πρακτικά και δημιουργικά δώρα που σίγουρα οι αγαπημένοι σας θα εκτιμήσουν δεόντως αυτά τα Χριστούγεννα! / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Ατζέντα / ημερολόγιο για τη νέα χρονιά. Είναι τύπος που του αρέσει η οργάνωση και σημειώνει ανελλιπώς τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του; Τότε μία προσωποποιημένη ατζέντα/ημερολόγιο είναι το ιδανικό δώρο! Οι τιμές και οι επιλογές και εδώ είναι αρκετές, ανάλογα με το υλικό, το μέγεθος και τη μάρκα που θα επιλέξετε να δωρίσετε. Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 15€ έως 100€.
  • Smartwatch. Το τέλειο δώρο για όσους αγαπούν τη γυμναστική και τα gadgets. Επιλέξτε εκείνο που ταιριάζει στην καθημερινότητα του προσώπου που θέλετε να το κάνετε δώρο τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι τιμές κυμαίνονται περίπου από 70€ έως 500€.
  • Earbuds: Ένα υπέροχο δώρο, ειδικά εάν προορίζεται σε άνθρωπο που αγαπά τη μουσική, αθλείται αλλά θέλει να παραμένει σε επικοινωνία με το περιβάλλον ανά πάσα στιγμή ή έχει την ανάγκη να μιλά απομακρυσμένα, παραμένοντας ασφαλής. Ένα ζευγάρι ακουστικά earbuds θα τα εκτιμήσει δεόντως! Οι τιμές, ανάλογα με τον τύπο και τη μάρκα που θα αποφασίσετε να επιλέξετε, κυμαίνονται από 20€ έως 300€.
  • Ασύρματο μικρόφωνο για smartphone. Είναι λάτρεις των social και δημοσιεύει καθημερινά βίντεο; Τότε σας έχουμε την τέλεια πρόταση για χριστουγεννιάτικο δώρο. Σας προτείνουμε να δωρίσετε ένα ασύρματο μικρόφωνο για smartphone, ώστε να έχει πάντα τέλειο ήχο και να δημιουργεί μοναδικά βίντεο! Οι τιμές κυμαίνονται από 20€ έως 50€.
  • Powerbank. Και έτσι δε θα ξεμένει ποτέ από μπαταρία στο κινητό του! Ένα έξυπνο και πολύ χρήσιμο δώρο για εκείνους που έχουν τη συνήθεια να αναζητούν τρόπους για να φορτίσουν τη συσκευή τους. Οι τιμές κυμαίνονται από 15€ έως 50€.
  • Θερμό. Ένα πρακτικό δώρο για όλες τις ηλικίες. Όταν ο καιρός είναι κρύος, το ρόφημά σας παραμένει ζεστό για αρκετές ώρες. Οι τιμές, ανάλογα με το θερμό που θα επιλέξετε να δωρίσετε, κυμαίνονται από 15€ έως 45€.
  • Ταξίδι-έκπληξη σε χριστουγεννιάτικο προορισμό. Το πιο τέλειο δώρο πουμπορείτε να κάνετε στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Επιλέξτε έναν παραμυθένιο κοντινό προορισμό και κλείστε μία διαμονή σε ένα ξύλινο σαλέ, απολαμβάνοντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Εδώ οι τιμές, ανάλογα με τον προορισμό και το μέρος διαμονής ποικίλλουν. Ενδεικτικά, κυμαίνονται από 120€-500€ τη βραδιά.

Σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε πρακτικά και δημιουργικά δώρα που σίγουρα οι αγαπημένοι σας θα εκτιμήσουν δεόντως αυτά τα Χριστούγεννα!

Πότε να προσφέρετε τα χριστουγεννιάτικα δώρα στους αγαπημένους σας

Υπενθυμίζουμε ότι, όσον αφορά στα δώρα δεν υπάρχει κάποιος «κανόνας» για το πότε πρέπει να τα προσφέρετε. Τα δώρα των Χριστουγέννων δίνονται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. Περισσότεροι επιλέγουν να ανταλλάξουν δώρα ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προτιμούν να προσφέρουν τα δώρα τους κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου, όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Τέλος, σε πολλά σπίτια τα παιδιά ξυπνούν το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου και βρίσκουν τα δώρα τους κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΔΩΡΑ
 |
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
