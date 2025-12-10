Ψάχνετε έξυπνες ιδέες για δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και ταυτόχρονα όμορφα και πρωτότυπα;

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων, μία περίοδος που όλοι περιμένουμε με ανυπομονυσία για να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τα κοντινά μας πρόσωπα και να ξεκουραστούμε.

Ψάχνετε έξυπνες ιδέες για δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και ταυτόχρονα όμορφα και πρωτότυπα; Δείτε ιδέες για όλα τα budget! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget

Εάν τηρείτε κι εσείς το έθιμο της ανταλλαγής δώρων αυτές τις ημέρες, παρακάτω σας προτείνουμε κάποιες όμορφες προτάσεις για κάθε budget, τα οποία θα βρουν οι αγαπημένοι σας κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Χειροποίητη χριστουγεννιάτικη κούπα. Ποιος δεν λατρεύει τι στιγμή που θα πιει το αγαπημένο του ζεστό ρόφημα δίπλα στο τζάκι, θαυμάζοντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του σπιτιού του; Μία τέλεια πρόταση είναι να δωρίσετε στους αγαπημένους σας μία εξατομικευμένη χειροποίητη κούπα, με θέμα της επιλογής σας (προτείνουμε κάτι χριστουγεννιάτικο). Γι' αυτό το πρωτότυπο δώρο, οι θα χρειαστεί να ξοδέψετε από 10€ έως 30€

Κορνίζα με αγαπημένες φωτογραφίες . Το πιο γλυκό και αξέχαστο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στους αγαπημένους σας. Μία μεγάλη χειροποίητη κορνίζα, την οποία θα κοσμούν φωτογραφίες από διάφορες στιγμές σας μέσα στον χρόνο, είναι μία υπέροχη κίνηση, η οποία θα συγκινήσει τον αποδέκτη. Εκτυπώστε, λοιπόν τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και τοποθετήστε τις σε ένα όμορφο κάδρο, για το οποίο οι τιμές κυμαίνονται από 10€ έως 125€.

Σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε πρακτικά και δημιουργικά δώρα που σίγουρα οι αγαπημένοι σας θα εκτιμήσουν δεόντως αυτά τα Χριστούγεννα! / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ατζέντα / ημερολόγιο για τη νέα χρονιά . Είναι τύπος που του αρέσει η οργάνωση και σημειώνει ανελλιπώς τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του; Τότε μία προσωποποιημένη ατζέντα/ημερολόγιο είναι το ιδανικό δώρο! Οι τιμές και οι επιλογές και εδώ είναι αρκετές, ανάλογα με το υλικό, το μέγεθος και τη μάρκα που θα επιλέξετε να δωρίσετε. Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 15€ έως 100€.

Ένα πρακτικό δώρο για όλες τις ηλικίες. Όταν ο καιρός είναι κρύος, το ρόφημά σας παραμένει ζεστό για αρκετές ώρες. Οι τιμές, ανάλογα με το θερμό που θα επιλέξετε να δωρίσετε, κυμαίνονται από 15€ έως 45€. Ταξίδι-έκπληξη σε χριστουγεννιάτικο προορισμό. Το πιο τέλειο δώρο πουμπορείτε να κάνετε στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Επιλέξτε έναν παραμυθένιο κοντινό προορισμό και κλείστε μία διαμονή σε ένα ξύλινο σαλέ, απολαμβάνοντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Εδώ οι τιμές, ανάλογα με τον προορισμό και το μέρος διαμονής ποικίλλουν. Ενδεικτικά, κυμαίνονται από 120€-500€ τη βραδιά.

Σκεφτείτε έξυπνα και επιλέξτε πρακτικά και δημιουργικά δώρα που σίγουρα οι αγαπημένοι σας θα εκτιμήσουν δεόντως αυτά τα Χριστούγεννα!

Πότε να προσφέρετε τα χριστουγεννιάτικα δώρα στους αγαπημένους σας

Υπενθυμίζουμε ότι, όσον αφορά στα δώρα δεν υπάρχει κάποιος «κανόνας» για το πότε πρέπει να τα προσφέρετε. Τα δώρα των Χριστουγέννων δίνονται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. Περισσότεροι επιλέγουν να ανταλλάξουν δώρα ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που προτιμούν να προσφέρουν τα δώρα τους κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου, όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Τέλος, σε πολλά σπίτια τα παιδιά ξυπνούν το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου και βρίσκουν τα δώρα τους κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.