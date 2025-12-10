Ζάκυνθος: Σήμερα η κηδεία του 2χρονου Λίο

Τι είπε ο πατέρας για τον τραγικό θάνατο του γιου του - Βίντεο αρχείου Αλήθειες με τη Ζήνα

Βαρύ είναι σήμερα το κλίμα στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου, όπου το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του 2χρονου Λίο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, όταν του επιτέθηκε σκύλος που φιλοξενούσε η οικογένειά του στο σπίτι του.

Από το πρωί οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα και όλο το χωριό συμπαραστέκεται στους δύο γονείς που δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν πώς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έγινε το κακό.

Η κηδεία του Λίο θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.

To αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο το περασμένο Σάββατο. Όπως είπαν οι γονείς του, μόλις είχαν επιστρέψει από ψώνια και τα έβγαζαν από το αυτοκίνητο. Ο πατέρας πήγε για λίγο μέσα στο σπίτι και η μητέρα ήταν στο αυτοκίνητο. Για δευτερόλεπτα ο Λίο ξέφυγε από την προσοχή τους και πήγε στο σκυλί που βρισκόταν δεμένο σε δέντρο στην αυλή του σπιτιού.

Χωρίς κανείς να ξέρει τον λόγο, το ζώο επιτέθηκε στο παιδί και του προκάλεσε θανατηφόρες δαγκωματιές στον λαιμό και σε όλο το σώμα. Η μεγαλύτερη αδελφή του Λίο άρχισε να φωνάζει τους γονείς της, οι οποίοι έντρομοι αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα.

Αμέσως μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών το αγοράκι κατέληξε.

Όπως είπε η μητέρα του, το σκυλί το είχαν μαζέψει εδώ και δύο μήνες από τον δρόμο για να το σώσουν. Δεν είχε δείξει βίαιη συμπεριφορά, αντίθετα ήταν πολύ ήρεμο με τον Λίο, τον άφηνε να το χαϊδεύει και παίζανε μαζί.

Η ίδια θεωρεί ότι επειδή γύρω από το σπίτι βρίσκονταν κυνηγοί και κυνηγούσαν, πιθανόν το σκυλί να είχε φοβηθεί και να ήταν αναστατωμένο, με αποτέλεσμα όταν το παιδί το πλησίασε να του επιτέθηκε.

Οι γονείς συνελήφθησαν και στη συνέχεια με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο σκύλος βρίσκεται υπό την εποπτεία κτηνιάτρου και επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή θα πάει σε καταφύγιο.