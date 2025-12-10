Ζάκυνθος: Σήμερα η κηδεία του 2χρονου Λίο

Απαρηγόρητοι οι γονείς του μικρού που κατασπάραξε πίτμπουλ

Τι είπε ο πατέρας για τον τραγικό θάνατο του γιου του - Βίντεο αρχείου Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ είναι σήμερα το κλίμα στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου, όπου το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του 2χρονου Λίο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, όταν του επιτέθηκε σκύλος που φιλοξενούσε η οικογένειά του στο σπίτι του. 

Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό

Από το πρωί οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα και όλο το χωριό συμπαραστέκεται στους δύο γονείς που δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν πώς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έγινε το κακό. 

Ζάκυνθος αγοράκι νεκρό από σκύλο 1

Η κηδεία του Λίο θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. 

To αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο το περασμένο Σάββατο. Όπως είπαν οι γονείς του, μόλις είχαν επιστρέψει από ψώνια και τα έβγαζαν από το αυτοκίνητο. Ο πατέρας πήγε για λίγο μέσα στο σπίτι και η μητέρα ήταν στο αυτοκίνητο. Για δευτερόλεπτα ο Λίο ξέφυγε από την προσοχή τους και πήγε στο  σκυλί που βρισκόταν δεμένο σε δέντρο στην αυλή του σπιτιού. 

Ζάκυνθος: «Το μάζεψα γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το παιδί»

Ζάκυνθος αγοράκι νεκρό από σκύλο 2

Χωρίς κανείς να ξέρει τον λόγο, το ζώο επιτέθηκε στο παιδί και του προκάλεσε θανατηφόρες δαγκωματιές στον λαιμό και σε όλο το σώμα. Η μεγαλύτερη αδελφή του Λίο άρχισε να φωνάζει τους γονείς της, οι οποίοι έντρομοι αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα. 

Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ

Αμέσως μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών το αγοράκι κατέληξε. 

Ζάκυνθος αγοράκι νεκρό από σκύλο 3

Όπως είπε η μητέρα του, το σκυλί το είχαν μαζέψει εδώ και δύο μήνες από τον δρόμο για να το σώσουν. Δεν είχε δείξει βίαιη συμπεριφορά, αντίθετα ήταν πολύ ήρεμο με τον Λίο, τον άφηνε να το χαϊδεύει και παίζανε μαζί. 

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια»

Η ίδια θεωρεί ότι επειδή γύρω από το σπίτι βρίσκονταν κυνηγοί και κυνηγούσαν, πιθανόν το σκυλί να είχε φοβηθεί και να ήταν αναστατωμένο, με αποτέλεσμα όταν το παιδί το πλησίασε να του επιτέθηκε. 

Ζάκυνθος αγοράκι νεκρό από σκύλο 4

Οι γονείς συνελήφθησαν και στη συνέχεια με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο σκύλος βρίσκεται υπό την εποπτεία κτηνιάτρου και επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή θα πάει σε καταφύγιο. 

