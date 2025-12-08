Ζάκυνθος: «Το μάζεψα γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το παιδί»

Τι είπε ο πατέρας του μικρού Λίο για την τραγωδία που χτύπησε το σπίτι του - Βίντεο Mega

Αβάσταχτος είναι ο πόνος των γονιών του μικρού Λίο από τη Ζάκυνθο, ο οποίος κατασπαράχθηκε από σκύλο που είχε περιθάλψει η οικογένειά του και φρόντιζε τους τελευταίους δύο μήνες.

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του μικρούλη στο Mega.

Ο σκύλος ήταν δεμένος με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα. Ο πατέρας του παιδιού το είχε βρει σε άσχημη κατάσταση στον δρόμο και το πήρε στο σπίτι του για να το σώσει και στη συνέχεια να βρεθεί κάποια οικογένεια για να το υιοθετήσει.

«Γι' αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω - γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου», συνέχισε συντετριμμένος ο πατέρας.

Ο σκύλος βρίσκεται σε καταφύγιο με εντολή εισαγγελέα και σήμερα θα παραδοθεί σε κτηνίατρο που θα το παρακολουθήσει. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή να μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του» είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Ζάκυνθος: Πώς έγινε το κακό

Το Σάββατο οι γονείς με τον μικρό Λίο επέστρεψαν από ψώνια. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα το παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και τότε ο σκύλος που φιλοξενούσαν, του όρμησε και το κατασπάραξε, καταφέρνοντάς του δαγκώματα στον λαιμό και σε όλο το σώμα.

Η αδελφή του μικρούλη άρχισε έντρομη να φωνάζει τους γονείς, οι οποίοι έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του σκύλου. Ο πατέρας κατάφερε να το απεγκλωβίσει και μετέφερε το παιδί σε ημιθανή κατάσταση στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Εκεί, ακόμα και οι γιατροί «λύγισαν» μπροστά στο θέαμα που αντίκρισαν. Κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να σώσουν τον μικρούλη, όμως δεν τα κατάφεραν και κατέληξε.

Η μητέρα στο άκουσμα του χαμού του παιδιού της κατέρρευσε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Και οι δύο γονείς συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κατόπιν, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

