Ζάκυνθος: «Το μάζεψα γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το παιδί»

Απαρηγόρητος ο πατέρας του 2χρονου Λίο

STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε ο πατέρας του μικρού Λίο για την τραγωδία που χτύπησε το σπίτι του - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αβάσταχτος είναι ο πόνος των γονιών του μικρού Λίο από τη Ζάκυνθο, ο οποίος κατασπαράχθηκε από σκύλο που είχε περιθάλψει η οικογένειά του και φρόντιζε τους τελευταίους δύο μήνες.

Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του μικρούλη στο Mega.

o μικρός Λίο που τον σκότωσε σκύλος στη Ζάκυνθο 1

Ο σκύλος ήταν δεμένος με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα. Ο πατέρας του παιδιού το είχε βρει σε άσχημη κατάσταση στον δρόμο και το πήρε στο σπίτι του για να το σώσει και στη συνέχεια να βρεθεί κάποια οικογένεια για να το υιοθετήσει. 

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια»

«Γι' αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω - γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου», συνέχισε συντετριμμένος ο πατέρας.

Ο σκύλος που κατασπάραξε τον 2χρονο στη Ζάκυνθο 1

Ο σκύλος βρίσκεται σε καταφύγιο με εντολή εισαγγελέα και σήμερα θα παραδοθεί σε κτηνίατρο που θα το παρακολουθήσει. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή να μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία. 

Ζάκυνθος: Αδέσποτο σκυλί που μάζεψαν στο σπίτι τους σκότωσε το αγοράκι

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του» είπε ο κ. Στασινόπουλος.

o μικρός Λίο που τον σκότωσε σκύλος στη Ζάκυνθο 2

Ζάκυνθος: Πώς έγινε το κακό

Το Σάββατο οι γονείς με τον μικρό Λίο επέστρεψαν από ψώνια. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα το παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και τότε ο σκύλος που φιλοξενούσαν, του όρμησε και το κατασπάραξε, καταφέρνοντάς του δαγκώματα στον λαιμό και σε όλο το σώμα. 

Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας

Η αδελφή του μικρούλη άρχισε έντρομη να φωνάζει τους γονείς, οι οποίοι έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του σκύλου. Ο πατέρας κατάφερε να το απεγκλωβίσει και μετέφερε το παιδί σε ημιθανή κατάσταση στο νοσοκομείο Ζακύνθου. 

o μικρός Λίο που τον σκότωσε σκύλος στη Ζάκυνθο 3

Εκεί, ακόμα και οι γιατροί «λύγισαν» μπροστά στο θέαμα που αντίκρισαν. Κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να σώσουν τον μικρούλη, όμως δεν τα κατάφεραν και κατέληξε. 

Ο σκύλος που κατασπάραξε τον 2χρονο στη Ζάκυνθο 2

Η μητέρα στο άκουσμα του χαμού του παιδιού της κατέρρευσε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Και οι δύο γονείς συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κατόπιν, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. 
 

