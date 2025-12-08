Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Δεκεμβρίου
08.12.25 , 00:21 Θεσσαλονίκη: Τα λόγια του κτηνοτρόφου μέσα από το νοσοκομείο
07.12.25 , 23:44 IQ 160: Μουρίκη & Καλατζής... ξεσκέπασαν το τέλειο έγκλημα!
07.12.25 , 23:30 IQ 160: Η γειτόνισσα τα είπε χαρτί και καλαμάρι σε Μουρίκη & Καλατζή
07.12.25 , 23:22 IQ 160: Γνωρίστε την Τρίνα, τη νέα συνάδελφο της Μουρίκη και του Καλατζή
07.12.25 , 23:18 Κλήρωση Τζόκερ 7/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,5 εκατ. ευρώ
07.12.25 , 22:30 Άννα Κανδαράκη: «Πάλεψα με τον καρκίνο στο αίμα για δεύτερη φορά»
07.12.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης ακούει όσα είπε η Μαρίνα για τον γάμο τους
07.12.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Έρχεται και η δεύτερη νύφη!
07.12.25 , 21:30 Μπλόκα αγροτών: Θα κλείσει ο Μπράλος για μία ώρα - Στα δύο η χώρα
07.12.25 , 21:15 Τα Φαντάσματα: Σε τρελά κέφια τα φαντάσματα λίγο πριν τον γάμο!
07.12.25 , 21:11 Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης
07.12.25 , 19:57 Lynk & Co: Ενισχύει συνέχεια το δίκτυο της
07.12.25 , 19:49 Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα για την «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;
07.12.25 , 19:48 Σουβλάκι πολυτελείας: Στα ύψη η τιμή του - Φτάνει και τα 6,5€ στην Κρήτη
Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανέχτηκα ένα πρόσωπο δίπλα μου, το προωθούσε το κανάλι»
Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
Άννα Κανδαράκη: «Πάλεψα με τον καρκίνο στο αίμα για δεύτερη φορά»
Μπλόκα αγροτών: Θα κλείσει ο Μπράλος για μία ώρα - Στα δύο η χώρα
Τζένη Μπότση: Τα αρκετά κιλά που έχασε και το... ράψιμο!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Τέμπη: «Ο πατέρας μου δε δικαιούται αποζημίωση»
Κολωνός: Ένοχοι 11 άνδρες για τον βιασμό της 12χρονης
Συγκινεί η Ελισάβετ Μουτάφη για την υιοθεσία του γιου της, του Δημήτρη
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω.

Ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από μικρό παιδί είχε «πνεῦμα ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ» (Β' προς Τιμόθεον, α' 7). Δηλαδή, πνεύμα αγάπης και πνεύμα που σωφρονίζει, ώστε φρόνιμα και συνετά να κυβερνά τον εαυτό του, αποφεύγοντας κάθε ηθική παρεκτροπή, διατηρώντας την αγνότητα, αλλά συγχρόνως παραδειγμάτιζε και τους συνανθρώπους του. Και αυτό το απέδειξε ακόμα περισσότερο, όταν μεγάλωσε.

Αφού διαμοίρασε την κληρονομιά του στους φτωχούς, αποσύρθηκε στην έρημο. Εκεί γέμιζε το χρόνο του με προσευχή, μελέτη και αγαθοεργίες. Σε κάθε κουρασμένο οδοιπόρο που περνούσε από το κελί του, πρόσφερε ανάπαυση και φιλοξενία. Αλλά εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία του παρείχε με διάκριση και πνευματικές οδηγίες και συμβουλές, χρήσιμες για τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι, η φήμη του Παταπίου εξαπλώθηκε γρήγορα και κάθε μέρα πολλοί έφθαναν στο κελί του για να ακούσουν από τα χείλη του επωφελή διδασκαλία.

Μετά από καιρό, ο Πατάπιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, θέλοντας να μείνει άγνωστος, εξέλεξε ένα ησυχαστήριο στις Βλαχερνές. Όμως, η ταπεινή και καθαρή ζωή του Παταπίου, τον αξίωσε να θαυματουργεί. Έτσι και πάλι έγινε γνωστός και πέθανε θεραπεύοντας αρρώστους.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πατάπιος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:28 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 37 λεπτά.

Σελήνη 18.7 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top