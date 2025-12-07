IQ 160: Γνωρίστε την Τρίνα, τη νέα συνάδελφο της Μουρίκη και του Καλατζή

Η ηθοποιός Άννα Λουιζίδη μπαίνει στο καστ της σειράς

Ένα καινούριο μέλος προστίθεται στην ομάδα, στη θέση της Δάφνης. Πρόκειται για την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), μια ιδιόρρυθμη νέα κοπέλα, η οποία θα αποδειχθεί πολύτιμη στη διαλεύκανση των εγκλημάτων και θα γίνει φίλη με την Πηνελόπη.  

IQ 160: Γνωρίστε την Τρίνα, τη νέα συνάδελφο της Μουρίκη και του Καλατζή

«Η καινούργια μας συνάδελφος. Θα αντικαταστήσει τη Δάφνη. Τρίνα Βαμβακά», ανακοίνωσε η Σοφία στην ομάδα. «Μας έρχεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος», πρόσθεσε. 

IQ 160: Γνωρίστε την Τρίνα, τη νέα συνάδελφο της Μουρίκη και του Καλατζή

«Έπηξα εκεί. Ήθελα λίγο περισσότερο action!», είπε γνωρίζοντας με ποιους έχει να κάνει. «Έχω ένα κόλλημα. Θέλω πληροφορίες πριν γνωρίσω κάποιον. Εντάξει. Ψιλονορμάλ φαίνεστε», ακούμε τη νέα συνάδελφο να λέει στον Καλατζή, στη Μουρίκη και τον Γιώργο, με την Πηνελόπη να ενίσταται: «Όχι και νορμάλ!».

IQ 160: Γνωρίστε την Τρίνα, τη νέα συνάδελφο της Μουρίκη και του Καλατζή

«Ενημέρωσε την Τρίνα για την υπόθεση και δείξ' της και τα κατατόπια», είπε η Σοφία στον Αργύρη.

