MasterChef: Η Wasan θέλει να γίνει αρχηγός - Αντιδράσεις από τους «μπλε»

Η ένωση φέρνει διαδοχικές μάχες ανάμεσα στις δύο μπριγάδες. Στο επεισόδιο της Δευτέρας 16/3, «κόκκινοι» και «μπλε» διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους.

Ο σχηματισμός των ζευγαριών των μονομαχιών θα είναι η τελευταία απόφαση που θα πάρουν ως αρχηγοί ο Τάσος και ο Γιώργος.

«Τάσος και Γιώργος θα διαμορφώσουν τα ζευγάρια. Είναι οι τελευταίες αποφάσεις που θα πάρετε, γιατί μετά από αυτές η αρχηγία λήγει, παύει να ισχύει και παίρνουμε τις κονκάρδες πίσω», εξήγησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, ο κριτής ρώτησε τους παίκτες που βρίσκονταν στον εξώστη αν θέλουν να διεκδικήσουν την αρχηγία της ομάδας τους. «Κάποιος που θα ήθελε να παλέψει σήμερα για να βρεθεί η κονκάρδα στη δική του ποδιά;», ρώτησε συγκεκριμένα, με τη Wasan να σηκώνει το χέρι της. «Γιατί όχι;», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλεις να είσαι αρχηγός της μπλε μπριγάδας;» τη ρώτησε για επιβεβαίωση ο καταξιωμένος chef. «Ναι, γιατί όχι;», επανέλαβε εκείνη.

MasterChef: Πέτρος για Wasan: «Ίσως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός»

Ο Άρης εξέφρασε ανοιχτά τους ενδοιασμούς του, λέγοντας ότι δε φαντάζεται τη συμπαίκτριά του ως αρχηγό. Ο Πέτρος, από την πλευρά του, δεν έκρυψε ότι παραξενεύτηκε από την απόφασή της, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια παροιμία που λέει πολλά.

«Με παραξένεψε λίγο η Γουασάν. Ίσως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός σε αυτό το παιχνίδι. Είναι γενικά πολύ μπερδεμένη η κατάσταση», δήλωσε.

