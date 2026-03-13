Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer

Η ένωση έγινε! Από εδώ και πέρα «κόκκινοι» και «μπλε» θα κοντράρονται σε κάθε επεισόδιο!

Έντεκα μαγειρικές μονομαχίες θα λάβουν χώρα στις κουζίνες του MasterChef τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με την κόκκινη μπριγάδα να «διψά» για τη ρεβάνς.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ενημερώνει τον Γιώργο Α. και τον Τάσο ότι η αρχηγία τους εκπνέει και ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουν ασυλία.

Κάθε παίκτης διαγωνίζεται για την ομάδα του, αλλά και για τον εαυτό του. «Για να είστε ασφαλείς, ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να κερδίσετε τον πόντο», σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer.

MasterChef: Η πρώτη μοναμαχία «κόκκινων» και «μπλε» μετά την ένωση θα κριθεί στον πόντο!

Η δοκιμασία εξελίσσεται σε ντέρμπι για γερά νεύρα, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται κυριολεκτικά στον πόντο. Ένας παίκτης θα αποδειχθεί λυτρωτής για την μπριγάδα του.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον νικητή της μονομαχίας και όλοι κρέμονται από τα χείλη του. «Ο πόντος σε αυτόν τον τελευταίο πάγκο, που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας, θα πάει στην προσπάθεια...», λέει ο κριτής, ανεβάζοντας τους παλμούς των επίδοξων chefs.

