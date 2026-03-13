Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer

Τι θα γίνει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 00:04 Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer
13.03.26 , 00:02 Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
12.03.26 , 23:30 Europa League: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Μπέτις
12.03.26 , 23:30 MasterChef: Ποιος παίκτης είχε το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.03.26 , 23:25 Τι Προβλέπει Η Ρύθμιση Για Απαγόρευση Της Μπούρκας
12.03.26 , 23:19 Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
12.03.26 , 22:58 Ισραηλινοί Εξόντωσαν Διοικητή Των Φρουρών Της Επανάστασης
12.03.26 , 22:33 Χρήστος Δάντης: Αναβάλλει τις συναυλίες του - Το μήνυμα του τραγουδιστή
12.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 12/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.03.26 , 22:05 Άρειος Πάγος: Η σύνταξη δε δικαιολογεί απόλυση ούτε μείωση μισθού
12.03.26 , 22:05 MasterChef: Βήμα - βήμα η συνταγή για γλυκάδια μόσχου φρικασέ
12.03.26 , 22:03 Αποκάλυψη ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ως το τέλος του 2025
12.03.26 , 21:56 Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη
12.03.26 , 21:50 MasterChef Τελευταία Ευκαιρία: Οι νικητές και οι χαμένοι της δοκιμασίας
12.03.26 , 21:44 Στην Ελλάδα το νέο Jeep Compass με 35.990 ευρώ
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Τανιμανίδης για Μπόμπα: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά σηκώνει βελτίωση»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα σεζόν του MasterChef ξεκινά με κόκκινη και μπλε μπριγάδα που θα διαγωνιστούν σε 11 μαγειρικές μονομαχίες.
  • Η πρώτη δοκιμασία θα γίνει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με την κόκκινη ομάδα να επιδιώκει ρεβάνς.
  • Οι αρχηγοί των ομάδων χάνουν την ασυλία τους και οι παίκτες διαγωνίζονται για την ομάδα τους και για τον εαυτό τους.
  • Η δοκιμασία αναμένεται να είναι έντονη, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται στον πόντο.
  • Ο νικητής της μονομαχίας θα ανακοινωθεί από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, δημιουργώντας αγωνία στους συμμετέχοντες.

Η ένωση έγινε! Από εδώ και πέρα «κόκκινοι» και «μπλε» θα κοντράρονται σε κάθε επεισόδιο! 

Έντεκα μαγειρικές μονομαχίες θα λάβουν χώρα στις κουζίνες του MasterChef τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, με την κόκκινη μπριγάδα να «διψά» για τη ρεβάνς.

Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ενημερώνει τον Γιώργο Α. και τον Τάσο ότι η αρχηγία τους εκπνέει και ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουν ασυλία.

Κάθε παίκτης διαγωνίζεται για την ομάδα του, αλλά και για τον εαυτό του. «Για να είστε ασφαλείς, ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να κερδίσετε τον πόντο», σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer.

MasterChef: Η πρώτη μοναμαχία «κόκκινων» και «μπλε» μετά την ένωση θα κριθεί στον πόντο!

MasterChef: Η πρώτη μοναμαχία «κόκκινων» και «μπλε» μετά την ένωση θα κριθεί στον πόντο!

Η δοκιμασία εξελίσσεται σε ντέρμπι για γερά νεύρα, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται κυριολεκτικά στον πόντο. Ένας παίκτης θα αποδειχθεί λυτρωτής για την μπριγάδα του.

MasterChef: Ποιος παίκτης είχε το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αποχώρησης;

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον νικητή της μονομαχίας και όλοι κρέμονται από τα χείλη του. «Ο πόντος σε αυτόν τον τελευταίο πάγκο, που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας, θα πάει στην προσπάθεια...», λέει ο κριτής, ανεβάζοντας τους παλμούς των επίδοξων chefs.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top