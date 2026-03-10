Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»

Σε εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, την περασμένη Κυριακή, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε μια συγκινητική προσωπική αποκάλυψη, ενδεικτική για το πώς αντιμετωπιζόταν η γυναίκα στο παρελθόν.

Στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν στο Ζάππειο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων, περιέγραψε την εμπειρία της, όταν μπήκε στο μαιευτήριο για να γεννήσει το πρώτο της παιδί.

«Θέλω να σας πω μια ιστορία. Εγώ έμεινα έγκυος 20 χρόνων. Παντρεύτηκα στα 19. Μια ωραία μέρα, πάμε στο μαιευτήριο, με αφήνει ο άντρας μου στην είσοδο του μαιευτηρίου για να πάει να παρκάρει. Μπαίνω μέσα, ήταν μια συμπαθέστατη κυρία και της λέω “γεια σας, ήρθα να γεννήσω”», είπε αρχικά η κ. Μπακογιάννη και συνέχισε την ιστορία της:

«Με ρώτησε το όνομά μου και αμέσως μετά πότε παντρεύτηκα. Της είπα ότι δεν είμαι παντρεμένη και μου απάντησε: “και το παιδί ποιανού είναι;“, “αγνώστου πατρός” της απάντησα. Και με ρωτάει: “Τι έκανε λέει; Και τι θα γίνει τώρα;”, και απαντάω κι εγώ: “Δε ξέρω. Τι προτείνετε; Να το καταπιώ;“. Αυτή ήταν η κατάσταση της γυναίκας τότε. Έμπαινες να γεννήσεις και σε ρωτούσαν πότε παντρεύτηκες και ποιανού είναι το παιδί. Το παιδί δηλαδή, δεν ήταν δικό μου, ήταν κάποιου».

Όπως σημείωσε η κ. Μπακογιάννη, αυτές οι αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν την ανισότητα που αντιμετώπιζαν τότε οι γυναίκες, τονίζοντας όμως ότι εξακολουθούν να τις βιώνουν ακόμα και σήμερα σε διάφορους τομείς της ζωής και της κοινωνίας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε επίσης για τη θέση της γυναίκας στην πολιτική και ανέφερε μια αστεία ιστορία που είχε πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο από την Ευρυτανία, όπου πολιτεύτηκε αρχικά μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη».

«Θα σας μιλήσω λίγο για την γυναίκα στην πολιτική. Μέσα στο λαό υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει την άποψη ότι την καλύτερη δουλειά που έχουν να κάνουν οι γυναίκες, είναι να κάθονται σπίτι τους και να μαγειρεύουν για τον άντρα και τα παιδιά. Αυτό υπάρχει και σήμερα. Όταν πήγα σε ένα καφενείο στην Ευρυτανία, ήταν ένας παππούς ο οποίος με κοίταξε και με ρώτησε τι γύρευα εκεί. Του είπα ότι πήγα για να με ψηφίσει και μου απάντησε “εγώ τσούπρες δεν ψηφίζω“. Είχε μεγάλη πλάκα που δύο εκλογές μετά ο παππούς αυτός με ψήφισε», είπε.

Τέλος, όπως είπε, τα πάντα ξεκινούν από τον τρόπο που οι γονείς μεγαλώνουν τα αγόρια και τα κορίτσια τους.