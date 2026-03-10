Θεσσαλονίκη: «Αφού δεν κατάφεραν να την εξοντώσουν νομικά, την έσκασαν»

Με μηνύσεις θα απαντήσει η οικογένεια της καθηγήτριας, η οποία πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη, μετά από τις καταγγελίες ότι υπέμενε ανελέητο mobbing από κάποιους συναδέλφους της και bullying από μαθητές της.

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, σε μια συγκεκριμένη τάξη, της πετούσαν μπουκάλια με νερό, μπουκάλια με σοκολατούχο γάλα. Της έκλειναν την πόρτα με θρανία για να μη βγει από την τάξη, την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων. Όχι όλα τα παιδιά, έξι – επτά παλικαράδες πάντα», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης.

Ο ίδιος όμως υπογράμμισε ότι δεχόταν και απίστευτα αντισυναδελφική συμπεριφορά από προϊσταμένους και συναδέλφου της.

«Αφού δεν κατάφεραν νομικά και πειθαρχικά να την εξοντώσουν, να την διώξουν από το σχολείο, την έσκασαν και την έστειλαν στον άλλον κόσμο», είπε ο κ. Αποστολίδης και συνέχισε:

«Της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο. Αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε πριν έξι μήνες ή ένα μήνα. Προέρχεται κυρίως από τους συναδέλφους της από το 2017. Της είχαν κάνει δύο πειθαρχικά, τα οποία αποδείχθηκαν άνθρακες ο θησαυρός. Μερικοί δεν της συγχώρησαν ότι μιλούσε πέντε γλώσσες, ότι είχε διδακτορικό, ότι είχε μεταδιδακτορικό. Τη δυσκόλευαν ακόμη και στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γιατί μπορεί να καθυστερούσε δέκα λεπτά ή δεν πήγαινε στη δουλειά, όλα με ιατρικά πιστοποιητικά. Δεν της έδιναν καν τα έγγραφα, βάσει των οποίων έπρεπε να απολογηθεί στο πειθαρχικό».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της καθηγήτριας, δεχόταν bullying πιο πολύ από κάποιους προϊσταμένους της και κάποιους από τους συναδέλφους της. Την είχαν παραπέμψει δε σε υγειονομική επιτροπή να την εξετάσουν ειδικοί και να αποφανθούν αν είναι ψυχικά ασταθής, χωρίς πρώτα να την περάσουν από πειθαρχικό.

Η ίδια είχε προσπαθήσει να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση, κάνοντας μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Φοβόταν δε τόσο πολύ, που είχε κάνει επίσημη αναφορά προς το υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας μόνιμη αστυνομική παρουσία στο σχολείο, εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο και συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση φαινομένων βίας και bullying από τους μαθητές.

Η απάντηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ήταν να την παραπέμψουν στο πειθαρχικό, χωρίς να κάνουν μια ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι καταγγελίες της.

Ο κ. Αποστολίδης κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξε προϊσταμένη της καθηγήτριας, η οποία συμβούλευε ορισμένους γονείς τι να γράψουν στις αναφορές τους, σε βάρος της και ότι κάποιοι είχαν ανεβάσει στο TikTok βίντεο με το bullying που δεχόταν από τους μαθητές. Βέβαια το βίντεο αυτό, όπως είπε, όταν άρχισαν να βγαίνουν στο φως τα διάφορα στοιχεία κατέβηκε.