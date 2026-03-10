Θεσσαλονίκη: «Αφού δεν κατάφεραν να την εξοντώσουν νομικά, την έσκασαν»

Κόλαφος ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε

10.03.26 , 14:13 Θεσσαλονίκη: «Αφού δεν κατάφεραν να την εξοντώσουν νομικά, την έσκασαν»
Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη πέθανε από εγκεφαλικό, μετά από καταγγελίες για bullying από μαθητές και mobbing από συναδέλφους.
  • Η οικογένεια της καθηγήτριας θα προχωρήσει σε μηνύσεις κατά των υπευθύνων για την ψυχολογική της κακοποίηση.
  • Υπήρξαν μαρτυρίες για σοβαρές επιθέσεις από μαθητές και αντισυναδελφική συμπεριφορά από προϊσταμένους.
  • Η καθηγήτρια είχε ζητήσει μέτρα ασφαλείας στο σχολείο, αλλά οι καταγγελίες της δεν διερευνήθηκαν επαρκώς.
  • Η υπόθεση αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ανάγκη για προστασία των εκπαιδευτικών.

Με μηνύσεις θα απαντήσει η οικογένεια της καθηγήτριας, η οποία πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη, μετά από τις καταγγελίες ότι υπέμενε ανελέητο mobbing από κάποιους συναδέλφους της και bullying από μαθητές της. 

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 1

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, σε μια συγκεκριμένη τάξη, της πετούσαν μπουκάλια με νερό, μπουκάλια με σοκολατούχο γάλα. Της έκλειναν την πόρτα με θρανία για να μη βγει από την τάξη, την κορόιδευαν, βγάζοντας κραυγές ζώων. Όχι όλα τα παιδιά, έξι – επτά παλικαράδες πάντα», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης. 

Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»

Ο ίδιος όμως υπογράμμισε ότι δεχόταν και απίστευτα αντισυναδελφική συμπεριφορά από προϊσταμένους και συναδέλφου της. 

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 2

«Αφού δεν κατάφεραν νομικά και πειθαρχικά να την εξοντώσουν, να την διώξουν από το σχολείο, την έσκασαν και την έστειλαν στον άλλον κόσμο», είπε ο κ. Αποστολίδης και συνέχισε:

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 3

«Της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο. Αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε πριν έξι μήνες ή ένα μήνα. Προέρχεται κυρίως από τους συναδέλφους της από το 2017. Της είχαν κάνει δύο πειθαρχικά, τα οποία αποδείχθηκαν άνθρακες ο θησαυρός. Μερικοί δεν της συγχώρησαν ότι μιλούσε πέντε γλώσσες, ότι είχε διδακτορικό, ότι είχε μεταδιδακτορικό. Τη δυσκόλευαν ακόμη και στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γιατί μπορεί να καθυστερούσε δέκα λεπτά ή δεν πήγαινε στη δουλειά, όλα με ιατρικά πιστοποιητικά. Δεν της έδιναν καν τα έγγραφα, βάσει των οποίων έπρεπε να απολογηθεί στο πειθαρχικό». 

Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της καθηγήτριας, δεχόταν bullying πιο πολύ από κάποιους προϊσταμένους της και κάποιους από τους συναδέλφους της. Την είχαν παραπέμψει δε σε υγειονομική επιτροπή να την εξετάσουν ειδικοί και να αποφανθούν αν είναι ψυχικά ασταθής, χωρίς πρώτα να την περάσουν από πειθαρχικό. 

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 4

Η ίδια είχε προσπαθήσει να αμυνθεί σε αυτή την επίθεση, κάνοντας μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Φοβόταν δε τόσο πολύ, που είχε κάνει επίσημη αναφορά προς το υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας μόνιμη αστυνομική παρουσία στο σχολείο, εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο και συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση φαινομένων βίας και bullying από τους μαθητές. 

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 5

Η απάντηση, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ήταν να την παραπέμψουν στο πειθαρχικό, χωρίς να κάνουν μια ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι καταγγελίες της. 

καθηγήτρια θάνατος εγκεφαλικό 6

Ο κ. Αποστολίδης κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξε προϊσταμένη της καθηγήτριας, η οποία συμβούλευε ορισμένους γονείς τι να γράψουν στις αναφορές τους, σε βάρος της και ότι κάποιοι είχαν ανεβάσει στο TikTok βίντεο με το bullying που δεχόταν από τους μαθητές. Βέβαια το βίντεο αυτό, όπως είπε, όταν άρχισαν να βγαίνουν στο φως τα διάφορα στοιχεία κατέβηκε. 

