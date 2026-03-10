Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει

Η αναφορά της καθηγήτριας για τα περιστατικά εντός της τάξης, λίγες ημέρες πριν υποστεί εγκεφαλικό και πεθάνει / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Νέες πληροφορίες για τον εφιάλτη που ζούσε η καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεψύχησε μετά από ισχαιμικό επεισόδιο έρχονται στο φως.

Η γυναίκα είχε στείλει πριν έναν μήνα αναφορά για τα περιστατικά που βίωνε μέσα στην τάξη, αναφέροντας λεπτομερώς όσα γίνονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα έφεραν στο «φως» το τρισέλιδο επίμαχο έγγραφο που είχε συντάξει η άτυχη γυναίκα για όσα έγιναν στην τάξη πριν από έναν μήνα και το οποίο αναφέρει:

«Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν την Τετάρτη 4/2/2026 κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, 09:05 με 09:50, οπότε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο τμήμα Α2.

Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια (όνομα) μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου.

Έπειτα καθ' όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ έγραφα στον πίνακα μου έχουν εκσφενδονίσει στην πλάτη, γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι πάσχω από κάταγμα στο ιερό οστό.

Η (όνομα μαθήτριας) έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν και ειδικότερα εμένα.

Ο (όνομα μαθητή) έσερνε τα θρανία και χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα με αποτέλεσμα να σπάσει η πλάτη μιας καρέκλας, με έβριζε με αχαρακτήριστα λόγια και με απειλούσε ότι θα με αναφέρει στη μητέρα του και την κυρία διευθύντρια.

Η (όνομα μαθήτριας) με κατηγόρησε φωνάζοντας ότι δεν κάνω μάθημα, ενώ μετά μου είπε να σταματήσω να μιλάω, γιατί μιλάω πάρα πολύ.

Ο (όνομα μαθητή) παρέμενε επανειλημμένα όρθιος εντός της αίθουσας, φώναζε και επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά επιχειρώντας να επιβληθεί στους συμμαθητές του υπό το πρόσχημα παροχής προστασίας.

Τέλος ο (όνομα μαθητή) παρέμενε συνεχώς όρθιος και έβγαζε κραυγές ζώων. Επικρατούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και φασαρία που ο καθηγητής της φυσικής από τη διπλανή αίθουσα ήρθε δύο φορές στην αίθουσα του Α2 για να δει τι συμβαίνει».

Θάνατος καθηγήτριας: «Μαθήτρια με έλεγε π..., βλαμμένη και με απείλησε»

Αναφερόμενη σε άλλο περιστατικό δύο ημέρες μετά, η καθηγήτρια περιέγραψε:

«Την Παρασκευή 6/2/2026 κατά την τέταρτη διδακτική ώρα, 10:55 με 11:40, οπότε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο τμήμα Α2, οι εν λόγω μαθητές με το που άρχισε η ώρα ούρλιαζαν με φωνές ζώων μέχρι που προς τιμήν της, ήρθε η κυρία διευθύντρια να επιβάλλει την τάξη.

Έπειτα η μαθήτρια (όνομα), η οποία ήταν χωρίς εμφανή λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με καθύβρισε με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς, όπως μ..., βλαμμένη και π... και απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές και τη δεύτερη με δύναμη, με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή.

Γενικότερα τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη.

Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο, με τη φράση "γιατί δεν φεύγεις από 'δω;".

Επιπλέον τα προβλήματα επηρεάζουν και τις καθαρίστριες της σχολικής μονάδας καθώς η κατάσταση της τάξης με θρανία και καρέκλες ανακατεμένα και έντονη βρωμιά δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, όταν γυρίζω την πλάτη μου προκειμένου να γράψω στον πίνακα, ανασηκώνουν και χτυπούν επανειλημμένα τα θρανία στο πάτωμα της αίθουσας, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και διαταράσσοντας σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Θεσσαλονίκη: Η καθηγήτρια είχε αιτηθεί παρουσία αστυνομικών και ψυχολόγων στο σχολείο

Η εκπαιδευτικός, μη μπορώντας να διαχειριστεί την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών της, είχε ζητήσει στην αναφορά της την παρουσία αστυνομικών στο σχολείο.

«Σε σχολικές μονάδες όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας.

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στο σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της, επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο.

Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πραγματοποίηση συνεδριών με την ψυχολόγο που επισκέπτεται και το σχολείο μας.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και σε ορισμένες περιπτώσεις θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας διεύθυνσης προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική, και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση».

