Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

STAR.GR
Αυτοκινητο
Ακούστε το άρθρο

Η Dacia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία C με το Striker, ένα νέο crossover πολλαπλών ενεργειακών επιλογών, που συνδυάζει το δυναμισμό ενός station wagon, την πρακτικότητα ενός ευρύχωρου hatchback και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος ενός SUV.

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Πιστό στο DNA της μάρκας, το Striker υιοθετεί στιβαρό και δυναμικό σχεδιασμό. Οι έντονες γραμμές, η αεροδυναμική σιλουέτα και το κάθετο, επιβλητικό εμπρός μέρος συμπληρώνονται από τη νέα, σύγχρονη φωτεινή υπογραφή της Dacia.

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις λεπτομέρειες, όπως το χαρακτηριστικό γραφικό στοιχείο στις εμπρός πόρτες και η γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια που ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα, με υφή που ενισχύει τον σύγχρονο και ανθεκτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Με μήκος 4,62 μέτρα, το Striker πλαισιώνει το Bigster στη γκάμα της κατηγορίας C. Μαζί συγκροτούν ένα στιβαρό και ουσιαστικό δίδυμο, σχεδιασμένο να ενδυναμώσει την παρουσία της μάρκας σε ένα στρατηγικής σημασίας segment.

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Η γκάμα του Striker θα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση, Hybrid 4x4 και έκδοση bi-fuel με LPG. Με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ, το Striker διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες.

Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Η ονομασία Striker, από τη διεθνή λέξη που σημαίνει «χτυπώ τον στόχο», αποτυπώνει το τολμηρό και δυναμικό πνεύμα της Dacia. Εκφράζει την ανθεκτικότητα και την ευελιξία ενός μοντέλου σχεδιασμένου να αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφο σε κάθε διαδρομή.

