Γιώργος Καραμίχος: «Δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο»

Στον καναπέ της εκπομπής Super Κατερίνα βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Καραμίχος, συνομιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στη σειρά Άγιος Έρωτας, μίλησε για την πατρότητα, τα δύο του παιδιά και τη ζωή στην Αμερική, που άφησαν για να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια.

«Επέστρεψα στην Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα γιατί έγινε η πανδημία, οπότε είχα μια πρόταση για δουλειά εδώ με τον «Ήλιο» και εκεί οι τρεις δουλειές που είχα, είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα, μπορούσα να το κάνω online, οπότε όπου κι αν ήμουν γινότανε. Ήρθαμε για καλοκαίρι και μετά η αλήθεια είναι ότι ο μικρός αρνήθηκε να φύγει. Ο γιος μου. Γιατί έπρεπε να τον γράψουμε κάπου, έγινε το δεύτερο lockdown. Στο πρώτο ήμασταν στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στο δεύτερο ήμασταν εδώ», είπε αρχικά.

«Μετά τις διακοπές, ακυρώθηκε δύο φορές η πτήση, τους λόγους covid θυμάστε τι γινόταν… Οπότε τον γράψαμε στο σχολείο εδώ και μετά είπε "εγώ δε γυρίζω πίσω Αμερική". Γιατί είναι τρομακτικό για ένα παιδί στην Αμερική το σχολείο. Κάθε δύο μήνες κάνουν άσκηση, πώς θα αντιμετωπίσουν όταν θα μπει κάποιος με όπλο.

Αυτό το να αφήνεις το παιδί στο σχολείο και να μην ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο… συν το φαγητό, συν όλα τ’ άλλα… και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να ζω στην Ελλάδα σαν ζωή. Πηγαίνω στην Αμερική, πέρσι πήγα στην Αϊόβα κι έκανα τα γυρίσματα… Προτιμώ το παιδί μου να είναι εδώ και να μεγαλώσει, ας τελειώσει το σχολείο και μετά για τις σπουδές αν θέλει ας πάει όπου θέλει», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Η κόρη μου είναι στην ιδανική χώρα να ζει ένας άνθρωπος, στη Δανία. Που είναι ακριβώς το αντίθετο και από την Αμερική αλλά και από την Ελλάδα. Κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Έγινα πατέρας στα 24 και μετά ξανά στα 40», ανέφερε κλείνοντας το θέμα ο Γιώργος Καραμίχος.