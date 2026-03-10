Γιώργος Καραμίχος: «Δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο»

Όσα είπε ο γνωστός ηθοποιός για τον γιο του που γύρισε από τις ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 15:43 Ηλικιωμένος Έριξε Το Όχημά Του Σε Τράπεζα -Είμαι Σε Απόγνωση
10.03.26 , 15:40 Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού ξανά στη θεατρική σκηνή
10.03.26 , 15:35 Ο Αντετοκούμπο στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας
10.03.26 , 15:30 Κακοποίηση 8χρονου: Καταδικάστηκε Ο Θείος Και Στο Εφετείο
10.03.26 , 15:29 Στεφανία Καλομοίρη: Από το Καλλιτεχνικό σχολείο σε ΚΘΒΕ και «Γη της Ελιάς»
10.03.26 , 15:29 Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων σε Κόρινθο και Λουτράκι
10.03.26 , 15:12 Dacia Striker: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
10.03.26 , 15:12 Θεσσαλονίκη: Η αναφορά της εκπαιδευτικού λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει
10.03.26 , 15:04 Γιώργος Καραμίχος: «Δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο»
10.03.26 , 14:58 ΕΟΔΥ: Τι απαντά η καταγγέλλουσα ξυλοδαρμό από τον πρόεδρο του οργανισμού
10.03.26 , 14:53 Τραμπ: «Πιθανόν να μιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»
10.03.26 , 14:40 Καβάλα: 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο – Δίνει μάχη για τη ζωή της
10.03.26 , 14:13 Θεσσαλονίκη: «Αφού δεν κατάφεραν να την εξοντώσουν νομικά, την έσκασαν»
10.03.26 , 14:10 Πού να πας την 25η Μαρτίου: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές
10.03.26 , 13:24 Cash or Trash: Πολύ... προσωπικό αντικείμενο με όνομα βαρύ σαν ιστορία!
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Καραμίχου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την πατρότητα και τη ζωή του στην Αμερική.
  • Μετακόμισε μόνιμα στην Ελλάδα λόγω πανδημίας και ακυρώσεων πτήσεων, καθώς ο γιος του αρνήθηκε να επιστρέψει στην Αμερική.
  • Ανέφερε ότι το σχολείο στην Αμερική είναι τρομακτικό λόγω των ασκήσεων για επιθέσεις με όπλο.
  • Προτιμά να μεγαλώνει τα παιδιά του στην Ελλάδα, θεωρώντας την ζωή εδώ καλύτερη.
  • Η κόρη του ζει στη Δανία, που θεωρεί ιδανική χώρα για ζωή.

Στον καναπέ της εκπομπής Super Κατερίνα βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Καραμίχος, συνομιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;

Ο ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στη σειρά Άγιος Έρωτας, μίλησε για την πατρότητα, τα δύο του παιδιά και τη ζωή στην Αμερική, που άφησαν για να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια.

Γιώργος Καραμίχος: «Δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο»

«Επέστρεψα στην Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα γιατί έγινε η πανδημία, οπότε είχα μια πρόταση για δουλειά εδώ με τον «Ήλιο» και εκεί οι τρεις δουλειές που είχα, είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα, μπορούσα να το κάνω online, οπότε όπου κι αν ήμουν γινότανε. Ήρθαμε για καλοκαίρι και μετά η αλήθεια είναι ότι ο μικρός αρνήθηκε να φύγει. Ο γιος μου. Γιατί έπρεπε να τον γράψουμε κάπου, έγινε το δεύτερο lockdown. Στο πρώτο ήμασταν στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στο δεύτερο ήμασταν εδώ», είπε αρχικά.

Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση και πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι... »

«Μετά τις διακοπές, ακυρώθηκε δύο φορές η πτήση, τους λόγους covid θυμάστε τι γινόταν… Οπότε τον γράψαμε στο σχολείο εδώ και μετά είπε "εγώ δε γυρίζω πίσω Αμερική". Γιατί είναι τρομακτικό για ένα παιδί στην Αμερική το σχολείο. Κάθε δύο μήνες κάνουν άσκηση, πώς θα αντιμετωπίσουν όταν θα μπει κάποιος με όπλο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @agioserwtas

Αυτό το να αφήνεις το παιδί στο σχολείο και να μην ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο… συν το φαγητό, συν όλα τ’ άλλα… και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να ζω στην Ελλάδα σαν ζωή. Πηγαίνω στην Αμερική, πέρσι πήγα στην Αϊόβα κι έκανα τα γυρίσματα… Προτιμώ το παιδί μου να είναι εδώ και να μεγαλώσει, ας τελειώσει το σχολείο και μετά για τις σπουδές αν θέλει ας πάει όπου θέλει», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Η κόρη μου είναι στην ιδανική χώρα να ζει ένας άνθρωπος, στη Δανία. Που είναι ακριβώς το αντίθετο και από την Αμερική αλλά και από την Ελλάδα. Κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Έγινα πατέρας στα 24 και μετά ξανά στα 40», ανέφερε κλείνοντας το θέμα ο Γιώργος Καραμίχος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top