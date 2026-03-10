Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό

Ταξίδι στη Σρι Λάνκα έκαναν η Σμαράγδα Καρύδη με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την παρέα τους μετά το τέλος του εθνικού τελικού της Eurovision Song Contest.

Αν και η επιστροφή τους ήταν αρκετά περιπετειώδης εξαιτίας του πολέμου, η Σμαράγδα Καρύδη αναπολεί τον Ινδικό Ωκεανό και το ταξίδι τους.



Πριν λίγες ώρες, η Σμαράγδα Καρύδη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media, μια σειρά από ξεχωριστές στιγμές από τις διακοπές της, με φόντο τη θάλασσα και τα εντυπωσιακά τοπία. Στα στιγμιότυπα, η ηθοποιός εμφανίζεται ξέγνοιαστη και ευτυχισμένη, φορώντας το μαγιό της. Κάπου τη βλέπουμε να κάνει yoga και να απολαμβάνει τη γαλήνη του περιβάλλοντος, σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαλάρωσης.

«Λίγος ακόμα Ινδικός ωκεανός σήμερα που είναι η γιορτή μου. Του Αγίου Σμάραγδου σήμερα. Ένας εκ των Αγίων Σαράντα. Μ' αρέσει που γιορτάζουμε πολλοί παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους μας λοιπόν. Και στους υπόλοιπους 39. Γράψτε μου ποιοι έχετε ονομαστική εορτή και περάστε καλά με τους φίλους σας. Να έχουμε υγεία κι όλα να φτιάξουν» έγραψε στην ανάρτησή της.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σμαράγδα Καρύδη: