Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO

Παρακολουθεί τον εξοπλισμό παραγωγής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 09:54 «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY
10.03.26 , 09:52 Voucher για σούπερ μάρκετ: Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται
10.03.26 , 09:51 Κοσιώνη: Η αντίδραση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
10.03.26 , 09:40 Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως
10.03.26 , 09:35 Γιώργος Καράβας: Οικογενειακώς στο Ντουμπάι λίγο πριν τον πόλεμο
10.03.26 , 09:33 Τραμπ: Νέες απειλές αν σταματήσει η ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ
10.03.26 , 09:32 Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO
10.03.26 , 09:23 Δημήτρης Φραγκιόγλου: Η αναγνωρισιμότητα, οι ρόλοι και ο «Χλαπάτσας»
10.03.26 , 09:09 Aυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού
10.03.26 , 09:06 Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
10.03.26 , 09:03 Μελίνα Μερκούρη: Οι έρωτες και οι δύο απόπειρες αυτοκτονίας
10.03.26 , 08:58 Kαιρός: «Καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό. Έρχονται βροχές»
10.03.26 , 08:49 Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
10.03.26 , 08:17 Μιμή Ντενίση: Δε με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει
10.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Μαρτίου
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 28.02.26, 19:32
Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τετράποδο αυτόνομο ρομπότ με την ονομασία «SpOTTO» εντάχθηκε στην ομάδα του Hams Hall το 2024. Ο αυτόνομος ρομποτικός σκύλος παρακολουθεί το εργοστάσιο, υποστηρίζει τις εργασίες συντήρησης και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών παραγωγής. Εξοπλισμένο με οπτικούς, θερμικούς και ακουστικούς αισθητήρες, το SpOTTO συλλέγει δεδομένα για το ψηφιακό δίδυμο του εργοστασίου. Παράλληλα, λειτουργεί και ως «φύλακας», παρακολουθώντας τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO

Το SpOTTO αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics με την ονομασία «Spot» — ένα ευκίνητο ρομπότ που μπορεί να ανεβαίνει σκάλες και να κινείται με ευκολία σε ανώμαλο έδαφος. Στο Hams Hall, το «Spot» μετονομάστηκε σε SpOTTO, ως φόρος τιμής στην κληρονομιά του εργοστασίου κινητήρων: ο Gustav Otto, ένας από τους ιδρυτές της BMW, ήταν γιος του Nicolaus Otto, εφευρέτη του τετράχρονου κινητήρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΣΚΥΛΟΣ SPOTTO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top