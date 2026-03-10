Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO

Ένα τετράποδο αυτόνομο ρομπότ με την ονομασία «SpOTTO» εντάχθηκε στην ομάδα του Hams Hall το 2024. Ο αυτόνομος ρομποτικός σκύλος παρακολουθεί το εργοστάσιο, υποστηρίζει τις εργασίες συντήρησης και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών παραγωγής. Εξοπλισμένο με οπτικούς, θερμικούς και ακουστικούς αισθητήρες, το SpOTTO συλλέγει δεδομένα για το ψηφιακό δίδυμο του εργοστασίου. Παράλληλα, λειτουργεί και ως «φύλακας», παρακολουθώντας τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Το SpOTTO αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics με την ονομασία «Spot» — ένα ευκίνητο ρομπότ που μπορεί να ανεβαίνει σκάλες και να κινείται με ευκολία σε ανώμαλο έδαφος. Στο Hams Hall, το «Spot» μετονομάστηκε σε SpOTTO, ως φόρος τιμής στην κληρονομιά του εργοστασίου κινητήρων: ο Gustav Otto, ένας από τους ιδρυτές της BMW, ήταν γιος του Nicolaus Otto, εφευρέτη του τετράχρονου κινητήρα.