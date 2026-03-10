Καβάλα: 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο – Δίνει μάχη για τη ζωή της

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 13χρονη από την Καβάλα παρασύρθηκε από λεωφορείο στο Ποδοχώρι.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.
  • Η κοπέλα βρίσκεται σε κώμα με σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες και πολλαπλά αιματώματα.
  • Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".
  • Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια 13χρονη από την Καβάλα, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο στο Ποδοχώρι. 

Πατησίων: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Το κορίτσι τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από το λεωφορείο. 

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Διαπληκτίστηκαν για ένα δέμα

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα

Η 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και δόθηκε εντολή για την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τη σταθεροποιήσουν και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. 
 

