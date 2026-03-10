Καβάλα: 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο – Δίνει μάχη για τη ζωή της

Τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια 13χρονη από την Καβάλα, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο στο Ποδοχώρι.

Το κορίτσι τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από το λεωφορείο.

«Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι πως μας χτύπησαν το παιδί. Είναι σε κώμα αυτή τη στιγμή με σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλό της και πολλαπλά αιματώματα. Η μικρή δεν είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και δόθηκε εντολή για την άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τη σταθεροποιήσουν και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

