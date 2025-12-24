Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα

Ένα 14χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» σοβαρά τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είχε βγει για να πει τα κάλαντα, όταν την βρήκε αναίσθητη στο έδαφος μια νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», που πήγαινε στη δουλειά της. Η γυναίκα πρόσφερε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έτρεξαν για να φροντίσουν τα τραύματά του.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της είναι η μητέρα της και τα αδέλφια της, ενώ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και η αστυνομία.

Αρχικά σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το παιδί να έπεσε θύμα ασυνείδητου οδηγού που το παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και το εγκατέλειψε. Όμως στη συνέχεια, όταν το κοριτσάκι συνήλθε, είπε στην αστυνομία και στους δικούς της ότι πήγε να ανέβει πάνω σε ένα πατίνι, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.