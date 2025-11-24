Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Χαλκίδα: Παράσυρση Μητέρας Ενώ Πήγαινε Παιδί Στο Σχολείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα που πήγαινε τον 10χρονο γιο της στο σχολείο του. 

Αμέσως στο σημείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε και μαζί με περαστικούς προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια στη γυναίκα. 

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε κι εγκατέλειψε τρία άτομα

Εκεί βρισκόταν τυχαία κι ένας ορθοπεδικός γιατρός, ο οποίος έσπευσε και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα, η οποία σύμφωνα με το eviaonline.gr είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου η νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. 

Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του

Το 10χρονο αγοράκι ήταν σε κατάσταση σοκ και συνοδεύτηκε στο σχολείο από μια άλλη μητέρα, ενώ ο πατέρας του ενημερώθηκε για το ατύχημα και έτρεξε στο νοσοκομείο. 

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Εξετάζονται παράγοντες όπως η ορατότητα και η ταχύτητα του οχήματος.

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ
