Θεσσαλονίκη: Οδηγός φορτηγού παρέσυρε άνδρα και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός, και είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.