Βόλος: Ανετράπη λεωφορείο με 40 επιβάτες - Στο νοσοκομείο 10 τραυματίες

Στην παλιά εθνική οδό Βόλου - Λάρισας

Ελλαδα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο 13ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Βόλου–Λάρισας, στο ύψος του Ριζόμυλου, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το όχημα, που φέρεται να εκτελούσε διαδρομή αναψυχής, ξαφνικά βγήκε εκτός δρόμου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους επιβαίνοντες όσο και στους διερχόμενους οδηγούς που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά 10 άτομα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούσαν εκδορές, χτυπήματα και ελαφρά τραύματα από την αναταραχή μέσα στο όχημα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των επιβατών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Φωτογραφίες: taxydromos.gr

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τρία πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες ανέλαβαν να εξασφαλίσουν τον χώρο και να βοηθήσουν στην ασφαλή έξοδο των επιβατών από το λεωφορείο, καθώς και να ελέγξουν για τυχόν εγκλωβισμούς. Παρά την αρχική ανησυχία, κανένα άτομο δεν είχε παγιδευτεί στο όχημα.

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν, προσφέροντας νερό, κουβέρτες και υποστήριξη στους επιβάτες που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Η συνεργασία πολιτών και αρχών χαρακτηρίστηκε υποδειγματική.

Έρευνα για τα αίτια

Η Τροχαία Βόλου διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η εκτροπή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για μηχανική βλάβη, λάθος χειρισμό, ολισθηρό οδόστρωμα ή άλλο παράγοντα. Το λεωφορείο δεν φαίνεται να συγκρούστηκε με άλλο όχημα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο απώλειας ελέγχου από τον οδηγό.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από τον οδηγό όσο και από επιβάτες που είναι σε θέση να περιγράψουν τι προηγήθηκε του συμβάντος.

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι 10 τραυματίες παραμένουν στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτική παρακολούθηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι όλοι έχουν ελαφρά τραύματα. Κάποιοι επιβάτες υπέστησαν κρίσεις πανικού, ενώ άλλοι παρουσίασαν ζαλάδες και ελαφρά χτυπήματα από την πρόσκρουση στα καθίσματα του λεωφορείου.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι οι περισσότεροι θα λάβουν εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες.

Αναστάτωση στην περιοχή

Η είδηση της εκτροπής προκάλεσε αναστάτωση στον Ριζόμυλο, καθώς αρκετοί κάτοικοι έσπευσαν στο σημείο για να ενημερωθούν και να βοηθήσουν. Η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό διεκόπη προσωρινά για να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών συνεργείων.

