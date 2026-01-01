Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του

Mία διαφορετική αλλαγή του χρόνου έκανε η Ιωάννα Τούνη καθώς για πρώτη φορά πέρασε την Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο σπίτι του και μάλιστα ήταν εκεί και οι γονείς του.

O σύντροφος της Ιωάννας, Ρόμπι

Η γνωστή Influencer και ο Ρόμπι όπως φωνάζουν τον αγαπημένο της γνωρίζονται από παιδιά και ήταν ο εφηβικός της έρωτας ο οποίος και την αγαπούσε, όπως η ίδια έχει παραδεχτεί πριν γίνει πλούσια και διάσημη επιχειρηματίας.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, ξέρω κι εγώ τη μαμά του. Ξέρει την Ιωάννα, πριν γίνω «διάσημη και πλούσια» κι ότι σκ@@@ έχω γίνει. Μου αρέσει πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν και κοιτούν μόνο Ιωάννα κι όχι τη J.Touni κι ότι αυτό συνεπάγεται» είχε δηλώσει τον Οκτώβριο η Ιωάνα Τούνη.

Έτσι λοιπόν αυτή τη χρονιά την υποδέχτηκαν μαζί με την Ιωάννα να δίνει τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους: «2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα «θα» και οι δικαιολογίες… Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;».

Μάλιστα ήταν ήταν και ιδιαίτερα συγκινημένη καθώς έκανε και το πρώτο story με τους γονείς του Ρόμπι.

«Πρώτο Story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό… Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν… Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια» τόνισε ενώ σε ένα άλλο story της αποκάλυψε πως «Άργησα λίγο γιατί ήμουν σε family dinner στο σπίτι του αγοριού μου και ντρεπόμουν λίγο να τραβάω στόρυ. Σας αγαπώ, σας φιλώ πολύ!»

Η Ιωάννα χαμογελάει ξανά

Η χρονιά που πέρασε δεν ήταν μόνο ρόδινη για την Ιωάννα Τούνη καθώς αποφάσισαν με τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή συνεχίζοντας όμως να είναι μαζί ως γονείς έχοντας ως πρώτη τους προτεραιότητα τον μονάκριβο γιο τους Πάρη.

Τον Φεβρουάριο του 2025, κάνοντας ένα story στο Instagram για τους λόγους που τους οδήγησαν στον χωρισμό, έκανε λόγο για ασυμφωνία χαρακτήρων.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν μαζί τέσσερα χρόνια/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Πρόσφατα το ζευγάρι διαφώνησε και δημόσια με αφορμή μία ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το ό, τι ο Δημήτρης θα μπορούσε να έχει πολλές νταντάδες για το παιδί του όμως αυτός επιλέγει να είναι μαζί του τις μέρες που ο μικρός κατεβαίνει στην Αθήνα. Tότε η Ιωάννα ξέσπασε αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι έτσι τα πράγματα:

«Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξη του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε αυτό τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω. Δε θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Για εμένα, αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.



