MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!

Ο δεύτερος παίκτης που βγήκε σχεδόν... παμψηφεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 23:40 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!
16.02.26 , 23:40 Πάνος MasterChef: Οι 8 Μάγειρες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
16.02.26 , 23:20 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!
16.02.26 , 23:15 Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
16.02.26 , 23:10 MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!
16.02.26 , 22:43 Αφρικανική Σκόνη Έπνιξε Την Κρήτη
16.02.26 , 22:14 Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ
16.02.26 , 22:10 MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!
16.02.26 , 22:08 Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
16.02.26 , 22:05 MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!
16.02.26 , 21:37 Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαΐδης!
16.02.26 , 21:30 Επέστρεψε στο πλατό ο νικητής του MasterChef 9, Νέστορας Νέστορας
16.02.26 , 21:09 Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός στα 95 του χρόνια
16.02.26 , 21:07 Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα
16.02.26 , 21:00 LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα
Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μενεξιά και ο Γιώργος Πασαδάκης είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef 2026.
  • Ο Πάνος Ιωαννίδης επέλεξε τη Μενεξιά λόγω αστοχίας με τα ζυμαρικά.
  • Ο Γιώργος Πασαδάκης ψηφίστηκε από 10 συμπαίκτες του, συμπεριλαμβανομένων του Γιώργου και του Τάσου.
  • Ο Γιώργος Πασαδάκης δήλωσε ότι αποδέχεται την ψηφοφορία και ελπίζει να ξεμπλοκάρει τον εαυτό του.
  • Ο Πάνος τόνισε τη σημασία του Γιώργου για την ομάδα.

Μετά από μία ακόμα δύσκολα μαγειρική δοκιμασία, έφτασε η ώρα για τους ηττημένους παίκτες της κόκκινης μπριγάδας να βγάλουν τους υποψήφιος προς αποχώρηση.

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!

«Πάνο, πρέπει να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ποιον επιλέγεις και γιατί;», είπε στον αρχηγό ο Πάνος Ιωαννίδης. «Θα επιλέξω τη Μενεξιά. Για την αστοχία που είπατε και εσείς με τα ζυμαρικά. Δεν έχω κάτι προσωπικό, Μενεξιά, δεύτερη φορά σερί. Το ξέρεις», είπε εκείνος. «Πάλι θα πω το ίδιο με την προηγούμενη. Δίκαιο ήταν, απλά αυτή τη φορά εγώ είμαι καλύτερα ψυχολογικά», σχολίασε η παίκτρια στην ερώτηση του σεφ και κριτή για το τι σκέφτεται για τη δεύτερη υποψηφιότητά της.  

MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!

MasterChef 2026: Η Μενεξιά είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση

MasterChef 2026: Η Μενεξιά είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση

«Back to black. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή τη φορά πραγματικά δεν πειράζει, και το εννοώ», είπε η Μενεξιά στο cue της.

Όπως συμπλήρωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δεν έχουν ακόμα τελειώσει με τα δύσκολα, με τα δυσάρεστα της ημέρας, γιατί δύο υποψήφιοι θα προκύψουν μέχρι το τέλος της σημερινής δοκιμασίας. «Έχουμε Χρήστο, τον Νίκο, τον Γιάννη κι έχουμε και τον Γιώργο τον Πασαδάκη. Αυτοί είναι οι ηττημένοι των μονομαχιών. Και ο Πάνος δεν τα κατάφερε στη σημερινή δοκιμασία απέναντι στον Τάσο, παρ' όλα αυτά έχει ασυλία. Οπότε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον αρχηγό. Τέσσερις λοιπόν θα είναι οι πιθανές επιλογές που θα έχετε για τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση. Βγάλτε παρακαλώ μπλοκάκια, χαρτάκια και οι τέσσερις που προανέφερα, τα καρφιά», είπε.

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!

Ο Γιώργος ψήφισε τον Γιώργο Π. όπως έκανε κι ο Τάσος. Τον Γιώργο Π. ψήφισε κι ο Ανδρέας. Ο Γιώργος ψήφισε τον Γιάννη, με τον Γιάννη να τον ψηφίζει. Τον Πασαδάκη ψήφισε κι ο Φίλιπ. Ο Γιώργος Π. πήρε και την ψήφο του Νίκου, ενώ τον ψήφισε κι ο Κωνσταντίνος. Τον Πασιαδάκη ψήφισε κι η Φωτεινή, αλλά κι η Μενεξιά, Στη συνέχεια τον ψήφισε ο Γιώργος, ενώ τελευταίος ο Χρήστος. Έτσι με 10 ψήφους ο Γιώργος Πασαδάκης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση. 

MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Πασαδάκης πήρε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Πασαδάκης πήρε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους

«Back to back μαύρη ποδιά. Δεν είναι κανένα deja vu. Νομίζω ότι σήμερα την άξιζα 100%. Και θα... αν μπορούσα να με ψηφίσω, θα με ψήφιζα. Αλλά δεν είμαι στεναχωρημένος που με ψήφισαν τα παιδιά. Κι ίσως είναι και ένα θετικό κομμάτι ότι σήμερα νιώθω καλά που έχω ψηφιστεί. Ίσως αυτό με βοηθήσει να... να ξεμπλοκάρω τον εαυτό μου», είπε ο Γιώργος στο cue του. 

MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!

MasterChef 2026: Ο Πάνος θέλει να... ξυπνήσει τον Πασαδάκη!

MasterChef 2026: Ο Πάνος θέλει να... ξυπνήσει τον Πασαδάκη!

«Αυτό το σοκ πιστεύω ότι μπορεί να ξυπνήσει τον Γιώργο. Κι είναι πολύ σημαντικό να γίνει γιατί σαν ομάδα τον χρειαζόμαστε», σχολίασε ο Πάνος για τον συμπαίκτη του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top