MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!

Μετά από μία ακόμα δύσκολα μαγειρική δοκιμασία, έφτασε η ώρα για τους ηττημένους παίκτες της κόκκινης μπριγάδας να βγάλουν τους υποψήφιος προς αποχώρηση.

«Πάνο, πρέπει να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ποιον επιλέγεις και γιατί;», είπε στον αρχηγό ο Πάνος Ιωαννίδης. «Θα επιλέξω τη Μενεξιά. Για την αστοχία που είπατε και εσείς με τα ζυμαρικά. Δεν έχω κάτι προσωπικό, Μενεξιά, δεύτερη φορά σερί. Το ξέρεις», είπε εκείνος. «Πάλι θα πω το ίδιο με την προηγούμενη. Δίκαιο ήταν, απλά αυτή τη φορά εγώ είμαι καλύτερα ψυχολογικά», σχολίασε η παίκτρια στην ερώτηση του σεφ και κριτή για το τι σκέφτεται για τη δεύτερη υποψηφιότητά της.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση

«Back to black. Ε, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή τη φορά πραγματικά δεν πειράζει, και το εννοώ», είπε η Μενεξιά στο cue της.

Όπως συμπλήρωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δεν έχουν ακόμα τελειώσει με τα δύσκολα, με τα δυσάρεστα της ημέρας, γιατί δύο υποψήφιοι θα προκύψουν μέχρι το τέλος της σημερινής δοκιμασίας. «Έχουμε Χρήστο, τον Νίκο, τον Γιάννη κι έχουμε και τον Γιώργο τον Πασαδάκη. Αυτοί είναι οι ηττημένοι των μονομαχιών. Και ο Πάνος δεν τα κατάφερε στη σημερινή δοκιμασία απέναντι στον Τάσο, παρ' όλα αυτά έχει ασυλία. Οπότε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον αρχηγό. Τέσσερις λοιπόν θα είναι οι πιθανές επιλογές που θα έχετε για τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση. Βγάλτε παρακαλώ μπλοκάκια, χαρτάκια και οι τέσσερις που προανέφερα, τα καρφιά», είπε.

Ο Γιώργος ψήφισε τον Γιώργο Π. όπως έκανε κι ο Τάσος. Τον Γιώργο Π. ψήφισε κι ο Ανδρέας. Ο Γιώργος ψήφισε τον Γιάννη, με τον Γιάννη να τον ψηφίζει. Τον Πασαδάκη ψήφισε κι ο Φίλιπ. Ο Γιώργος Π. πήρε και την ψήφο του Νίκου, ενώ τον ψήφισε κι ο Κωνσταντίνος. Τον Πασιαδάκη ψήφισε κι η Φωτεινή, αλλά κι η Μενεξιά, Στη συνέχεια τον ψήφισε ο Γιώργος, ενώ τελευταίος ο Χρήστος. Έτσι με 10 ψήφους ο Γιώργος Πασαδάκης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Πασαδάκης πήρε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους

«Back to back μαύρη ποδιά. Δεν είναι κανένα deja vu. Νομίζω ότι σήμερα την άξιζα 100%. Και θα... αν μπορούσα να με ψηφίσω, θα με ψήφιζα. Αλλά δεν είμαι στεναχωρημένος που με ψήφισαν τα παιδιά. Κι ίσως είναι και ένα θετικό κομμάτι ότι σήμερα νιώθω καλά που έχω ψηφιστεί. Ίσως αυτό με βοηθήσει να... να ξεμπλοκάρω τον εαυτό μου», είπε ο Γιώργος στο cue του.

MasterChef 2026: Ο Πάνος θέλει να... ξυπνήσει τον Πασαδάκη!

«Αυτό το σοκ πιστεύω ότι μπορεί να ξυπνήσει τον Γιώργο. Κι είναι πολύ σημαντικό να γίνει γιατί σαν ομάδα τον χρειαζόμαστε», σχολίασε ο Πάνος για τον συμπαίκτη του.

