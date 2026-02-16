Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ

Ο άνδρας άρπαξε το 18 μηνών κοριτσάκι από τα χέρια της μητέρας του!

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής ενός παιδιού 18 μηνών σε σούπερ μάρκετ της Ιταλίας / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόπειρα αρπαγής βρέφους 18 μηνών σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Μπέργκαμο, Ιταλία.
  • Δράστης επιτέθηκε στη μητέρα και άρπαξε το κοριτσάκι, αλλά η μητέρα αντέδρασε και φώναξε για βοήθεια.
  • Το μωρό έπεσε και υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο πατέρας του παιδιού ακινητοποίησε τον δράστη με τη βοήθεια περαστικών και προσωπικού ασφαλείας.
  • Συνελήφθη 37χρονος Ρουμάνος με κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής και βαριά σωματική βλάβη.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόπειρα αρπαγής ενός μωρού 18 μηνών μέσα σε σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη του Μπέργκαμο, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη μητέρα του παιδιού στην είσοδο του καταστήματος. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης άρπαξε το κοριτσάκι από τα πόδια και προσπάθησε να το σύρει προς το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ. Η μητέρα αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας για βοήθεια και παλεύοντας να απομακρύνει τον άνδρα.

Απόπειρα βρέφους σε σούπερ μάρκετ στην Ιταλία

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μωρό έπεσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο μηριαίο οστό. 

Ο πατέρας του παιδιού επενέβη αμέσως, ακινητοποιώντας τον δράστη με τη βοήθεια περαστικών και προσωπικού ασφαλείας, μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Όπως δήλωσε, ενήργησε ενστικτωδώς μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο για την κόρη του. 

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 37χρονο Ρουμάνο, άστεγο και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. 

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών υποθέσεων στη χώρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στη Ρώμη, γυναίκα που προσποιήθηκε τη μπέιμπι-σίτερ επιχείρησε να αρπάξει παιδί από σχολικό χώρο. Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ιταλική κοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
