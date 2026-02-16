Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η απόπειρα αρπαγής ενός μωρού 18 μηνών μέσα σε σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη του Μπέργκαμο, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη μητέρα του παιδιού στην είσοδο του καταστήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης άρπαξε το κοριτσάκι από τα πόδια και προσπάθησε να το σύρει προς το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ. Η μητέρα αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας για βοήθεια και παλεύοντας να απομακρύνει τον άνδρα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μωρό έπεσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο μηριαίο οστό.

Ο πατέρας του παιδιού επενέβη αμέσως, ακινητοποιώντας τον δράστη με τη βοήθεια περαστικών και προσωπικού ασφαλείας, μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Όπως δήλωσε, ενήργησε ενστικτωδώς μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο για την κόρη του.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 37χρονο Ρουμάνο, άστεγο και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών υποθέσεων στη χώρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στη Ρώμη, γυναίκα που προσποιήθηκε τη μπέιμπι-σίτερ επιχείρησε να αρπάξει παιδί από σχολικό χώρο. Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ιταλική κοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star