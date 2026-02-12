Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!

Με τον Βασίλη Κικίλια σε αθλητικά βραβεία

Πηγή: Φωτογραφία Panoulis
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παρευρέθηκαν στα Gazzetta Awards 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
  • Η Μπαλατσινού εντυπωσίασε με ένα navy blue midi φόρεμα και μαύρο πανωφόρι, συνδυασμένα με κλασικές γόβες.
  • Η εμφάνισή της αναδείχθηκε από μια τσάντα-φάκελο σε έντονο κίτρινο χρώμα.
  • Ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας, ήταν επίσης κομψός με σκούρο μπλε κοστούμι.
  • Η κόρη της, Αμαλία Κωστοπούλου, υιοθέτησε vintage γούνα της μητέρας της, δείχνοντας την οικογενειακή αγάπη για τη μόδα.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τα Gazzetta Awards 2025, παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού και της πολιτικής.

Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων

Στη βραδιά αφιερωμένη στους κορυφαίους του ελληνικού αθλητισμού, το «παρών» έδωσαν κι η Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια.

Το πρώην μοντέλο, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και style icon παρέδωσε για ακόμα μια φορά μαθήματα υψηλής αισθητικής, επιλέγοντας ένα look που αναδείκνυε το στιλ της.

Η Τζένη Μπαλατσινού κατάφερε έναν αριστοτεχνικό συνδυασμό του navy blue με το μαύρο. Φόρεσε ένα κομψό midi φόρεμα σε βαθύ μπλε χρώμα, που κολάκευε τη σιλουέτα της κι ένα κλασικό μαύρο πανωφόρι που ταίριαζε απόλυτα με το outfit.

Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!

Το look της ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι κλασικές μυτερές γόβες σε σκούρο χρώμα διατηρούν τη συνέχεια της σιλουέτας. Αυτό που πραγματικά «απογείωσε» το σύνολο και το έκανε να ξεχωρίσει από ένα τυπικό σκουρόχρωμο look, ήταν η επιλογή των αξεσουάρ. Η Τζένη επέλεξε μια τσάντα-φάκελο σε έντονο κίτρινο-mustard χρώμα.

Η εμφάνιση μοιάζει ως η τέλεια έμπνευση για τις πρώτες ανοιξιάτικες εξόδους, υπενθυμίζοντας μας πως το στιλ είναι ζήτημα αυτοπεποίθησης και σωστών αναλογιών.

Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράζεται τις πιο τρυφερές στιγμές του 2025!

Στο πλευρό της ο σύζυγός της Βασίλης Κικίλιας, το ίδιο κομψός φορώντας ένα κλασικό σκούρο μπλε κοστούμι.

Παλιότερη δημόσια εμφάνιση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια

Παλιότερη δημόσια εμφάνιση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγάπη για τη διαχρονική μόδα φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση. Πρόσφατα, η κόρη της, Αμαλία Κωστοπούλου, εμφανίστηκε με τη vintage γούνα της μητέρας της, υιοθετώντας την κορυφαία συμβουλή μόδας: επενδύστε σε κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο.

ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
