Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
12.02.26 , 17:04 Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό
12.02.26 , 16:10 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη
12.02.26 , 16:05 Tα ζώδια που θα περάσουν ρομαντικές στιγμές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 15:57 Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
12.02.26 , 15:54 Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της
12.02.26 , 15:45 Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου
12.02.26 , 15:41 Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για διάδοχο
12.02.26 , 15:34 Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
12.02.26 , 15:15 MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός
12.02.26 , 14:59 Πιερία: Φωτογραφία Ντοκουμέντο Από Το Φλεγόμενο Όχημα
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις της για την Τσικνοπέμπτη στο Breakfast@Star.
  • Η Σελήνη στον Τοξότη ευνοεί τις κοινωνικές επαφές και τις γιορτές, αλλά απαιτεί προσοχή το βράδυ λόγω τετραγώνου με τον Κρόνο.
  • Η μετάβαση της Σελήνης στον Αιγόκερω ενισχύει την παράδοση και την οικογένεια, ιδανικά για τον εορτασμό της ημέρας.
  • Συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις και πρακτικά ζητήματα κατά τις βραδινές ώρες.

Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@Star για τη σημερινή ημέρα. 

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε πώς είναι η σημερινή μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκινάει έτσι ωραία, η σελήνη στον Τοξότη έχει κάτι πιο εξωστρεφές. Και θα θέλουμε σίγουρα να περάσουμε ωραία, να γιορτάσουμε και τα λοιπά. Το βράδυ, πριν εγκαταλείψει η Σελήνη το ζώδιο του Τοξότη, θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Κρόνο. Βέβαια, έχοντας ακούσει λίγο και τα μετεωρολογικά δελτία λένε ότι τις βραδινές ώρες θα είναι λίγο τα πράγματα περίεργα οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί εκεί που είναι αυτή η όψη.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η Σελήνη θα περάσει ακολούθως στον Αιγόκερω. Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που αγαπά τις παραδόσεις. Οπότε, μας δίνει τέλος πάντων το ελεύθερο να την τιμήσουμε την παράδοση σήμερα το βράδυ», δήλωσε η έγκριτη αστρολόγος.

Όπως εξήγησε, η ημέρα ενδείκνυται για κοινωνικές επαφές και εξόδους, ωστόσο οι βραδινές ώρες απαιτούν περισσότερη προσοχή, κυρίως σε μετακινήσεις και σε πρακτικά ζητήματα. Η μετάβαση της Σελήνης στον Αιγόκερω στρέφει το ενδιαφέρον στην παράδοση και στην οικογένεια, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το εορταστικό κλίμα της ημέρας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top