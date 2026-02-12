Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου

Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@Star για τη σημερινή ημέρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε πώς είναι η σημερινή μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκινάει έτσι ωραία, η σελήνη στον Τοξότη έχει κάτι πιο εξωστρεφές. Και θα θέλουμε σίγουρα να περάσουμε ωραία, να γιορτάσουμε και τα λοιπά. Το βράδυ, πριν εγκαταλείψει η Σελήνη το ζώδιο του Τοξότη, θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Κρόνο. Βέβαια, έχοντας ακούσει λίγο και τα μετεωρολογικά δελτία λένε ότι τις βραδινές ώρες θα είναι λίγο τα πράγματα περίεργα οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί εκεί που είναι αυτή η όψη.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Η Σελήνη θα περάσει ακολούθως στον Αιγόκερω. Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που αγαπά τις παραδόσεις. Οπότε, μας δίνει τέλος πάντων το ελεύθερο να την τιμήσουμε την παράδοση σήμερα το βράδυ», δήλωσε η έγκριτη αστρολόγος.

Όπως εξήγησε, η ημέρα ενδείκνυται για κοινωνικές επαφές και εξόδους, ωστόσο οι βραδινές ώρες απαιτούν περισσότερη προσοχή, κυρίως σε μετακινήσεις και σε πρακτικά ζητήματα. Η μετάβαση της Σελήνης στον Αιγόκερω στρέφει το ενδιαφέρον στην παράδοση και στην οικογένεια, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το εορταστικό κλίμα της ημέρας.

