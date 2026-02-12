Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της

Τα στοιχεία που «δείχνουν» παράνομη υιοθεσία το 1995

12.02.26 , 15:54 Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Η έκκληση της Διονυσίας που αναζητά τον χαμένο αδερφό της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Διονυσία αναζητά τον αδερφό της, ο οποίος πιστεύεται ότι δόθηκε παράνομα μετά τη γέννησή του το 1995.
  • Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατο του παιδιού, ενώ η μητέρα άκουσε το βρέφος να κλαίει.
  • Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες στον ιατρικό φάκελο, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά από διάρρηξη.
  • Το 1997, η δήλωση γέννησης του επόμενου παιδιού ανέφερε ότι ήταν το πέμπτο και όχι το τέταρτο.
  • Δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη του αδερφού της.

Μια νέα υπόθεση υιοθεσίας που ζητά αναζητά έφερε στο «φως» η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Γυναίκα αναζητά τον αδερφό της, ο οποίος πιστεύεται ότι δόθηκε παράνομα, ενώ τους είπαν ότι γεννήθηκε νεκρός. 

Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα

Η Διονυσία και η οικογένειά της απευθύνουν δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό του αδελφού της, ο οποίος, σύμφωνα με όσα τους είχαν ανακοινωθεί το 1995, πέθανε αμέσως μετά τη γέννησή του. Ωστόσο, τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη. 

Σύμφωνα με την οικογένεια, η μητέρα γέννησε ένα αγόρι, το οποίο –όπως περιέγραψε η ίδια – άκουσε να κλαίει. Λίγο αργότερα, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι το παιδί πέθανε, δίνοντας αντικρουόμενες εξηγήσεις για την αιτία. Στο εξιτήριο, μάλιστα, αναφερόταν ότι επρόκειτο για αποβολή λίγων εβδομάδων, κάτι που όπως υποστηρίζει η οικογένεια πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Ψάχνει τον χαμένο αδερφό της

Η Διονυσία υποστηρίζει ότι μοιάζει έχει συναντήσει τυχαία άνδρα που μοιάζει εκπληκτικά με τον άλλον αδερφό της 

Ο πατέρας προσπάθησε τότε να διερευνήσει την υπόθεση και κατάφερε να αποκτήσει τον ιατρικό φάκελο. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, σημειώθηκε διάρρηξη στο σπίτι τους, κατά την οποία – όπως καταγγέλλουν – αφαιρέθηκε αποκλειστικά ο συγκεκριμένος φάκελος, χωρίς να κλαπεί οτιδήποτε άλλο. 

Ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες της οικογένειας προέκυψε το 1997, όταν γεννήθηκε το επόμενο παιδί. Κατά τη δήλωση της γέννησης στο ληξιαρχείο, ο πατέρας ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για πέμπτο και όχι για τέταρτο παιδί της οικογένειας, γεγονός που δεν μπορούσε να εξηγηθεί. 

Υπόθεση παράνομης υιοθεσίας - Αλήθειες με τη Ζήνα

Η τυχαία συνάντηση με τον «δίδυμο» του αδερφού της 

Χρόνια αργότερα, η Διονυσία περιέγραψε μια τυχαία συνάντηση στο μετρό με έναν νεαρό που έμοιαζε εντυπωσιακά με τον αδελφό της. Η ομοιότητα ήταν τόσο έντονη που αρχικά τον μπέρδεψε με τον ίδιο.  

Παρόμοια εμπειρία ανέφερε και παλιά γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία επίσης θεώρησε ότι είδε τον ίδιο άνθρωπο. Τα περιστατικά αυτά αναζωπύρωσαν την ελπίδα και την αγωνία για την τύχη του χαμένου παιδιού. 

Νέα υπόθεση παράνομης υιοθεσίας - Η έκκληση της Διονυσίας για τον αδερφό της

Όπως τόνισε η Διονυσία, η μητέρα της ζει με την επιθυμία να μάθει τι απέγινε το παιδί της. Με δημόσια έκκληση ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή αναγνωρίζει στοιχεία της υπόθεσης να επικοινωνήσει με την εκπομπή. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
