Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της

Η έκκληση της Διονυσίας που αναζητά τον χαμένο αδερφό της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μια νέα υπόθεση υιοθεσίας που ζητά αναζητά έφερε στο «φως» η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Γυναίκα αναζητά τον αδερφό της, ο οποίος πιστεύεται ότι δόθηκε παράνομα, ενώ τους είπαν ότι γεννήθηκε νεκρός.

Η Διονυσία και η οικογένειά της απευθύνουν δημόσια έκκληση για τον εντοπισμό του αδελφού της, ο οποίος, σύμφωνα με όσα τους είχαν ανακοινωθεί το 1995, πέθανε αμέσως μετά τη γέννησή του. Ωστόσο, τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η μητέρα γέννησε ένα αγόρι, το οποίο –όπως περιέγραψε η ίδια – άκουσε να κλαίει. Λίγο αργότερα, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι το παιδί πέθανε, δίνοντας αντικρουόμενες εξηγήσεις για την αιτία. Στο εξιτήριο, μάλιστα, αναφερόταν ότι επρόκειτο για αποβολή λίγων εβδομάδων, κάτι που όπως υποστηρίζει η οικογένεια πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η Διονυσία υποστηρίζει ότι μοιάζει έχει συναντήσει τυχαία άνδρα που μοιάζει εκπληκτικά με τον άλλον αδερφό της

Ο πατέρας προσπάθησε τότε να διερευνήσει την υπόθεση και κατάφερε να αποκτήσει τον ιατρικό φάκελο. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, σημειώθηκε διάρρηξη στο σπίτι τους, κατά την οποία – όπως καταγγέλλουν – αφαιρέθηκε αποκλειστικά ο συγκεκριμένος φάκελος, χωρίς να κλαπεί οτιδήποτε άλλο.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες της οικογένειας προέκυψε το 1997, όταν γεννήθηκε το επόμενο παιδί. Κατά τη δήλωση της γέννησης στο ληξιαρχείο, ο πατέρας ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για πέμπτο και όχι για τέταρτο παιδί της οικογένειας, γεγονός που δεν μπορούσε να εξηγηθεί.

Η τυχαία συνάντηση με τον «δίδυμο» του αδερφού της

Χρόνια αργότερα, η Διονυσία περιέγραψε μια τυχαία συνάντηση στο μετρό με έναν νεαρό που έμοιαζε εντυπωσιακά με τον αδελφό της. Η ομοιότητα ήταν τόσο έντονη που αρχικά τον μπέρδεψε με τον ίδιο.

Παρόμοια εμπειρία ανέφερε και παλιά γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία επίσης θεώρησε ότι είδε τον ίδιο άνθρωπο. Τα περιστατικά αυτά αναζωπύρωσαν την ελπίδα και την αγωνία για την τύχη του χαμένου παιδιού.

Όπως τόνισε η Διονυσία, η μητέρα της ζει με την επιθυμία να μάθει τι απέγινε το παιδί της. Με δημόσια έκκληση ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή αναγνωρίζει στοιχεία της υπόθεσης να επικοινωνήσει με την εκπομπή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα