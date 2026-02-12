Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για διάδοχο

Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την έφηβη κόρη του Κιμ Τζου Ε για διάδοχο / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε, ως διάδοχο στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.
  • Η επιλογή αυτή είναι πρωτοφανής, καθώς παραδοσιακά η διαδοχή περιοριζόταν σε άνδρες της οικογένειας.
  • Η Κιμ Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν που έχει παρουσιαστεί δημόσια.
  • Η κίνηση αυτή ενδέχεται να αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικογενειακής δυναστείας και της πολιτικής σταθερότητας.
  • Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης και γεωπολιτικής πίεσης.

Σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέλεξε την έφηβη κόρη του ως διάδοχο στην εξουσία της απομονωμένης χώρας της Ανατολικής Ασίας. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου κίνηση στην πολιτική ιστορία της Πιονγκγιάνγκ, καθώς παραδοσιακά η διαδοχή στην κορυφή της κυβέρνησης είχε περιοριστεί σε άνδρες της οικογένειας.

Η πιθανή ανάδειξη της 13χρονης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε, σε διάδοχο της ηγεσίας προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις και αναλύσεις σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτές θεωρούν ότι μια τέτοια μεταβολή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στρατηγική προσπάθεια του καθεστώτος να ενισχύσει τη συνέχεια της οικογενειακής του δυναστείας. Τα προγράμματα διαδοχής στη Βόρεια Κορέα είναι εξ ορισμού μυστικά, με την επίσημη πολιτική γραμμή να καθορίζεται με ιδιαίτερη προσοχή από το ίδιο το καθεστώς και τους στενούς του συμβούλους.

Πολύ πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν λέει η Νότια Κορέα

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η 13χρονη Κιμ Τζου Ε / AP

Το αγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της Ρι Σολ Τζου που έχει παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό. Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει και μεγαλύτερο γιο, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Η ύπαρξή της αποκαλύφθηκε το 2013 από τον Ντένις Ρόντμαν, που δήλωσε ότι την είχε συναντήσει κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 2022, δίπλα στον πατέρα της, σε επιθεώρηση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Από τότε συνοδεύει συχνά τον Κιμ σε στρατιωτικές παρελάσεις και επίσημες εκδηλώσεις, καλλιεργώντας μια πιο «οικογενειακή» εικόνα του καθεστώτος.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η παρουσία της, ακόμη και ο τρόπος που περπατά στο πλευρό –και όχι πίσω– του πατέρα της, έχει έντονο συμβολισμό. Πολλοί εκτιμούν ότι ο Κιμ προετοιμάζει σταδιακά τη διαδοχή, συνεχίζοντας τη δυναστική παράδοση της οικογένειας.

Ουκρανικό: Η Βόρεια Κορέα έστειλε 1.500 στρατιώτες στη Ρωσία!

Η ιστορία της διαδοχής των Κιμ 

Η Ιστορία των Κιμ έχει δείξει ότι η συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπο ενός ηγέτη και της οικογένειάς του αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής δομής της χώρας επί δεκαετίες. Ήδη από την περίοδο του Κιμ Ιλ-Σουνγκ και μετά, η Βόρεια Κορέα καθιέρωσε μια πρακτική που συνδέει στενά την ηγεσία με μια γραμμή αίματος — μια πρακτική που, ακόμη και σήμερα, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στοιχείο για την επιβίωση και νομιμοποίηση του καθεστώτος.

Η επιλογή μιας νεαρής γυναίκας στο επίκεντρο μιας τέτοιας διαδικασίας προκαλεί διεθνώς πολλαπλά ερωτήματα. Πώς θα αντιδράσουν οι στρατιωτικές και πολιτικές ελίτ της χώρας; Ποια θα είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων, ιδίως της Κίνας και των ΗΠΑ; Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται ήδη σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης και γεωπολιτικής πίεσης, με το πυρηνικό της πρόγραμμα και τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων να ενισχύουν την ανησυχία στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Εν μέσω αυτής της συγκυρίας, η κίνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν μοιάζει να επιχειρεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχεια ενός καθεστώτος που έχει επιλέξει επί δεκαετίες ένα ιδιόρρυθμο μείγμα αυταρχισμού, προσωποπαγούς εξουσίας και βαθιάς απομόνωσης. 

ΚΙΜ ΓΙΟΓΝΚ ΟΥΝ
 |
ΚΙΜ ΤΖΟΥ Ε
 |
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
 |
ΔΙΑΔΟΧΗ
 |
ΚΟΡΗ
Back to Top