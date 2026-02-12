Αρναούτογλου: Εμφανίστηκε ως Πυθία στο Αλ Τσαντίρι κι «έπαθε σεντόνι»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Breakfast@Star

Γεμάτο εκπλήξεις και απρόσμενες συναντήσεις ήταν το χθεσινοβραδινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στην παρέα του τον Τόλη Παπαδημητρίου, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέλαβε προσωρινά τον ρόλο της αδελφής της Σοφίας Βούλτεψη, ενώ ο οικοδεσπότης του «The 2Night Show» ανέβηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε Πυθία.

«Η Πυθία είναι άνδρας;» διερωτήθηκε, με έκπληξη, ο χωροφύλακας Λάκης Λαζόπουλος, με την «αδελφή» της Σοφίας Βούλτεψη να σχολιάζει με χιούμορ: «Από τα φύλλα που έχει μασήσει τόσα χρόνια, έχασε το φύλο του».

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 «εισέβαλε» στο πλατό με το πρόσωπό του καλυμμένο, κρατώντας το μυστήριο μέχρι την αποκάλυψή του, η οποία προκάλεσε φρενίτιδα στο κοινό. Συγκεκριμένα, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις τον αναγνώρισε.

«Ποιος είπε ότι η Πυθία είναι άνδρας; Εσύ, ειδικά εσύ, μη βάζεις ταμπέλες! Ειδικά εσύ», τόνισε με αυστηρό ύφος η «αρσενική» Πυθία, απευθυνόμενη στην ξανθομαλλούσα κυρία που υποδύθηκε με χιούμορ ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «έπαθε σεντόνι», με τον Λάκη Λαζόπουλο να τον ρωτά σε έντονο ύφος: «Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;».

«Συγγνώμη, έχω αγχωθεί», αποκρίθηκε ο παρουσιαστής, ο οποίος σχολίασε την αμηχανία του Λάκη Λαζόπουλου, βλέποντάς τον να κρατά το παντελόνι του: «Μα τον βλέπω μία ώρα να κρατάει το παντελόνι, λέω θα μας φύγουν τα παντελόνια».

Η Νάνσυ Αντωνίου βρέθηκε στα παρασκήνια, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram λίγο πριν ο σύντροφός της ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Μάλιστα, σήμερα το πρωί εξομολογήθηκε στη ραδιοφωνική τους εκπομπή πως ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

