Αρναούτογλου: Εμφανίστηκε ως Πυθία στο Αλ Τσαντίρι κι «έπαθε σεντόνι»

«Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε ως Πυθία στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος και οι καλεσμένοι του, όπως ο Απόστολος Γκλέτσος, συμμετείχαν σε χιουμοριστικά σκετς.
  • Ο Αρναούτογλου ένιωσε άβολα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, με τον Λάκη να τον ρωτά αν θα μιλήσει.
  • Η Νάνσυ Αντωνίου, σύντροφος του Αρναούτογλου, εξέφρασε την ανησυχία της για την εμφάνιση του συντρόφου της.

Γεμάτο εκπλήξεις και απρόσμενες συναντήσεις ήταν το χθεσινοβραδινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στην παρέα του τον Τόλη Παπαδημητρίου, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέλαβε προσωρινά τον ρόλο της αδελφής της Σοφίας Βούλτεψη, ενώ ο οικοδεσπότης του «The 2Night Show» ανέβηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε Πυθία.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δάκρυσε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του

«Η Πυθία είναι άνδρας;» διερωτήθηκε, με έκπληξη, ο χωροφύλακας Λάκης Λαζόπουλος, με την «αδελφή» της Σοφίας Βούλτεψη να σχολιάζει με χιούμορ: «Από τα φύλλα που έχει μασήσει τόσα χρόνια, έχασε το φύλο του».

Η στιγμή που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εισβάλλει στο Αλ Τσαντίρι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του

Η στιγμή που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εισβάλλει στο Αλ Τσαντίρι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 «εισέβαλε» στο πλατό με το πρόσωπό του καλυμμένο, κρατώντας το μυστήριο μέχρι την αποκάλυψή του, η οποία προκάλεσε φρενίτιδα στο κοινό. Συγκεκριμένα, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις τον αναγνώρισε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε ρόλο έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε ρόλο έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

«Ποιος είπε ότι η Πυθία είναι άνδρας; Εσύ, ειδικά εσύ, μη βάζεις ταμπέλες! Ειδικά εσύ», τόνισε με αυστηρό ύφος η «αρσενική» Πυθία, απευθυνόμενη στην ξανθομαλλούσα κυρία που υποδύθηκε με χιούμορ ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «έπαθε σεντόνι», με τον Λάκη Λαζόπουλο να τον ρωτά σε έντονο ύφος: «Θα πεις τίποτα γ@μ@ το κέρατό μου;».

«Συγγνώμη, έχω αγχωθεί», αποκρίθηκε ο παρουσιαστής, ο οποίος σχολίασε την αμηχανία του Λάκη Λαζόπουλου, βλέποντάς τον να κρατά το παντελόνι του: «Μα τον βλέπω μία ώρα να κρατάει το παντελόνι, λέω θα μας φύγουν τα παντελόνια».

Το βίντεο της Νάνσυς Αντωνίου από τα παρασκήνια

Η Νάνσυ Αντωνίου βρέθηκε στα παρασκήνια, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram λίγο πριν ο σύντροφός της ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του

Μάλιστα, σήμερα το πρωί εξομολογήθηκε στη ραδιοφωνική τους εκπομπή πως ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου: Εμφανίστηκε ως Πυθία στο Αλ Τσαντίρι κι «έπαθε σεντόνι»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

