Cash or Trash: Μια δημοπρασία από... ατόφιο χρυσάφι!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Μια δημοπρασία από... ατόφιο χρυσάφι!

Η Ειρήνη παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο αντικείμενο, υπογεγραμμένο από μια εμβληματική προσωπικότητα του 20ου αιώνα στον χώρο της αρχιτεκτονικής, την Ιρακινο-Βρετανίδα Ζάχα Χαντίντ, η οποία άφησε πίσω της ένα τεράστιο και σπουδαίο δημιουργικό έργο. Το άκρως σχεδιαστικό αντικείμενο, με την πολυχρηστική, αλλά και πολυμορφική του δομή, δίνει στην πωλήτρια τη δυνατότητα να διεκδικήσει την απόλυτη διαπραγμάτευση με τον Γιώργο Τσαγκαράκη, την Ιόλη Χιωτίνη, τον Θανάση Μαυρομάτη, τον Δημήτρη Δεμερτζή και τον Φοίβο Στρουγγάρη.   

Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;

Cash or Trash: Μια δημοπρασία από... ατόφιο χρυσάφι!

Ο Κυριάκος είναι εγγονός ενός από τους πιο δημοφιλής παλαιοπώλες του κέντρου της Αθήνας και φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash τέσσερις καρέκλες χαρακτηριστικού τύπου. Παρά το γεγονός ότι δεν επέλεξε να ακολουθήσει τον επαγγελματικό δρόμο του παππού και του πατέρα του, τα λόγια της Δέσποινας Μοιραράκη τον συγκινούν βαθιά. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου αποτελεί μια καλή βάση για τον Κυριάκο, ώστε να διαπραγματευθεί με τους αγοραστές και να αποδείξει αν, τελικά, έχει κληρονομήσει τη διαπραγματευτική ικανότητα, που χαρακτηρίζει την οικογένειά του. 

Cash or Trash: Πινγκ πονγκ προσφορών για το αντικείμενο της Σόνιας

Cash or Trash: Μια δημοπρασία από... ατόφιο χρυσάφι!

Ο Σωτήρης δήλωσε συμμετοχή στο Cash or Trash, καθώς παρακολουθεί ανελλιπώς την εκπομπή και θαυμάζει κάθε στάδιο της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Ο πωλητής αποφάσισε να παρουσιάσει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του από μια πολύ αγαπημένη του φίλη, προκειμένου να μάθει όλες τις πληροφορίες, που το αφορούν, από τον Θάνο Λούδο. Ο εκτιμητής δίνει νέα δεδομένα για το αντικείμενό του κι ο Σωτήρης μπαίνει αποφασισμένος στο δωμάτιο των αγοραστών για να διεκδικήσει μια πολύ δυνατή προσφορά! 

Cash or Trash: Κατάφερε να πουλήσει η Κάθλιν την ιδιαίτερη αφίσα που έφερε;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η Μπίλι κατάφερε να ξεγελάσει τον καρντάση Μαυρομάτη!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!          

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

