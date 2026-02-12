Cash or Trash: Μια δημοπρασία από... ατόφιο χρυσάφι!

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Ειρήνη παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο αντικείμενο, υπογεγραμμένο από μια εμβληματική προσωπικότητα του 20ου αιώνα στον χώρο της αρχιτεκτονικής, την Ιρακινο-Βρετανίδα Ζάχα Χαντίντ, η οποία άφησε πίσω της ένα τεράστιο και σπουδαίο δημιουργικό έργο. Το άκρως σχεδιαστικό αντικείμενο, με την πολυχρηστική, αλλά και πολυμορφική του δομή, δίνει στην πωλήτρια τη δυνατότητα να διεκδικήσει την απόλυτη διαπραγμάτευση με τον Γιώργο Τσαγκαράκη, την Ιόλη Χιωτίνη, τον Θανάση Μαυρομάτη, τον Δημήτρη Δεμερτζή και τον Φοίβο Στρουγγάρη.

Ο Κυριάκος είναι εγγονός ενός από τους πιο δημοφιλής παλαιοπώλες του κέντρου της Αθήνας και φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash τέσσερις καρέκλες χαρακτηριστικού τύπου. Παρά το γεγονός ότι δεν επέλεξε να ακολουθήσει τον επαγγελματικό δρόμο του παππού και του πατέρα του, τα λόγια της Δέσποινας Μοιραράκη τον συγκινούν βαθιά. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου αποτελεί μια καλή βάση για τον Κυριάκο, ώστε να διαπραγματευθεί με τους αγοραστές και να αποδείξει αν, τελικά, έχει κληρονομήσει τη διαπραγματευτική ικανότητα, που χαρακτηρίζει την οικογένειά του.

Ο Σωτήρης δήλωσε συμμετοχή στο Cash or Trash, καθώς παρακολουθεί ανελλιπώς την εκπομπή και θαυμάζει κάθε στάδιο της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Ο πωλητής αποφάσισε να παρουσιάσει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του από μια πολύ αγαπημένη του φίλη, προκειμένου να μάθει όλες τις πληροφορίες, που το αφορούν, από τον Θάνο Λούδο. Ο εκτιμητής δίνει νέα δεδομένα για το αντικείμενό του κι ο Σωτήρης μπαίνει αποφασισμένος στο δωμάτιο των αγοραστών για να διεκδικήσει μια πολύ δυνατή προσφορά!

