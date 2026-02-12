Καναδάς: H 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της πριν το μακελειό

Κατείχε νόμιμα όπλο - Άγνωστο το κίνητρο για την επίθεση στο σχολείο

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφίες Χ
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δράστιδας που άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καναδά / Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 18χρονη τρανς Βαν Ρούτσελαρ σκότωσε πρώτα τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της πριν επιτεθεί στο σχολείο της στην Τάμπλερ Ριτζ.
  • Στην επίθεση στο σχολείο, αφαίρεσε τη ζωή από έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης μιας 39χρονης δασκάλας και πέντε μαθητών ηλικίας 12-13 ετών.
  • 25 άτομα τραυματίστηκαν, με δύο σε σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης μιας 12χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της.
  • Η δράστιδα είχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων και οι αρχές είχαν κληθεί πολλές φορές για να εξετάσουν την κατάσταση της.
  • Η Βαν Ρούτσελαρ είχε άδεια οπλοκατοχής, η οποία έληξε το 2024, και η επίθεση είναι η χειρότερη σε σχολείο στον Καναδά από το 1989.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράστιδα του μακελειού σε σχολείο στον Καναδά. Η 18χρονη τρανς που αυτοκτόνησε μετά την επίθεση, είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδερφό της, λίγο πριν σπείρει τον θάνατο στο παλιό της σχολείο στην Τάμπλερ Ριτζ. 

Μακελειό στον Καναδά: Η ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο

Η Βαν Ρούτσελαρ, που γεννήθηκε άνδρας, αλλά άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα πριν από έξι χρόνια, πρώτα σκότωσε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους. 

 

 

Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο όπου φοιτούσε στο παρελθόν, αφού είχε παρατήσει την εκπαίδευση πριν τέσσερα χρόνια. Εκεί αφαίρεσε τη ζωή από έξι ανθρώπους. Πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε μια 39χρονη δασκάλα και στη συνέχεια πέντε μαθητές, ηλικίας από 12 έως 13 ετών. Η αστυνομία εντόπισε στον τόπο του συμβάντος ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι. 

25 άτομα έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ένα από τα δύο αυτά θύματα, η 12χρονη Μάγια, δίνει μάχη για τη ζωή της. Έχει δεχθεί σφαίρες στον λαιμό και το κεφάλι. 

 

 

Η 18χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και μέχρι στιγμής το κίνητρό της παραμένει άγνωστο. 

Καναδάς: Oι αρχές είχαν κληθεί να εξετάσουν την ψυχική υγεία της 18χρονης 

Οι αρχές είχαν κληθεί περισσότερες από μία φορές να εκτιμήσουν την ψυχική υγεία της 18χρονης.  

«Η αστυνομία είχε μεταβεί σε αυτή την (οικογενειακή) οικία πολλές φορές τα τελευταία αρκετά χρόνια, για να εξετάσει ανησυχίες για την ψυχική υγεία της υπόπτου», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας Ντουέιν ΜακΝτόναλντ. 

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, τέτοιου είδους περιστατικά με πολλά θύματα είναι σχεδόν ανήκουστα στον Καναδά και οι Καναδοί αξιωματούχοι δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν το σοκ τους.  

Ο Καναδάς έχει πιο αυστηρούς νόμους για την οπλοκατοχή από τις ΗΠΑ, αλλά οι Καναδοί μπορούν να έχουν στην κατοχή τους όπλα εφόσον εκδώσουν τη σχετική άδεια.  

Η Βαν Ρούτσελαρ είχε άδεια οπλοκατοχής, η οποία έληξε το 2024. Οι Καναδοί ηλικίας 12 με 17 ετών μπορούν να εκδώσουν άδεια οπλοκατοχής, αφού παρακολουθήσουν μαθήματα ασφαλούς χρήσης των όπλων και περάσουν τεστ.  

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει. 

