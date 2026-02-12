Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

Back-to-back με τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 14:57 Ντοκουμέντο: Πώς έκλεβαν τα αυτοκίνητα τα μέλη του κυκλώματος
12.02.26 , 14:55 Νταντάδες Γειτονιάς: Πληρώνονται Και Παππούδες - Γιαγιάδες
12.02.26 , 14:53 Εξαφάνιση Λόρα: Οι νεότερες εξελίξεις
12.02.26 , 14:49 Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του
12.02.26 , 14:41 Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
12.02.26 , 14:36 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής αποκλείστηκε για το «κράνος μνήμης»
12.02.26 , 14:29 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026
12.02.26 , 14:09 Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
12.02.26 , 13:59 «Τον Τσουρό τον έχουν ''φύγει'' και δεν το έχει καταλάβει»
12.02.26 , 13:54 Το μανικιούρ της Σπυροπούλου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 13:43 Παναγόπουλος: «Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς»
12.02.26 , 13:36 Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
12.02.26 , 13:11 Καναδάς: H 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της πριν το μακελειό
12.02.26 , 13:02 «Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef
12.02.26 , 12:41 Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο- Η απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στη Valentine’s Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day 

  •  Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου από τις 12:45 με τις ταινίες «Betty’s Bad Luck in Love», «Blind Date Book Club», «Σύζυγος για Ενοικίαση (Just Go with it)», «Dirty Dancing», «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)», «An Unexpected Valentine» και «Ζούμε τη Στιγμή (We Live in Time)»

 Η Nova, γιορτάζει την Ημέρα των Ερωτευμένων

Η Nova, γιορτάζει την Ημέρα των Ερωτευμένων (Valentine’s Day Σάββατο 14/2) με ένα ολοήμερο απολαυστικό αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας από τις 12:45, back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες του σινεμά, «Betty’s Bad Luck in Love», «Blind Date Book Club», «Σύζυγος για Ενοικίαση (Just Go with it)», «Dirty Dancing», «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)», «An Unexpected Valentine» και «Ζούμε τη Στιγμή (We Live in Time)».

Back-to-back με τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

12:45 «Betty’s Bad Luck in Love» (2024, διάρκειας 82’) με τους Laci J Mailey, Marco Grazzini και σκηνοθεσία της Linda-Lisa Hayter μας δείχνει πως ύστερα από μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων, μια γυναίκα γνωστή για την ατυχία της στον έρωτα γνωρίζει έναν γοητευτικό άντρα που ίσως λύσει την 'κατάρα', αν τολμήσει να πιστέψει ξανά στην αγάπη.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

14:10 «Blind Date Book Club» (2024, διάρκειας 84’) με τους Robert Buckley, Erin Krakow, Hilary Jardine σε σκηνοθεσία του Peter Benson. Μια ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου ξεκινά μια λέσχη ανάγνωσης με τυφλά ραντεβού. Όταν όμως γεννιέται έλξη με έναν μυστηριώδη συμμετέχοντα, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά και την καρδιά της.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

15:40 «Σύζυγος για Ενοικίαση (Just Go with it)» (2011, διάρκειας 112’) με τους Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman σε σκηνοθεσία του Dennis Dugan. Ένας πλαστικός χειρουργός προσποιείται τον παντρεμένο ώσπου γνωρίζει το κορίτσι των ονείρων του. Αντί να πει την αλήθεια όμως, προτιμά να πείσει τη βοηθό του να υποδυθεί την πρώην σύζυγό του.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

17:35 To βραβευμένο με Oscar και Golden Globe, «Dirty Dancing» (1987, διάρκειας 94’) με τους Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes σε σκηνοθεσία του Emile Ardolino. Στις αρχές της δεκαετίας του '60, μια οικογένεια πηγαίνει διακοπές σε ένα ακριβό θέρετρο, όπου η μικρότερη κόρη ερωτεύεται έναν γοητευτικό δάσκαλο χορού.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

19:15 «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)» (2004, διάρκειας 92’) με τους Adam Sandler, Drew Barrymore, Dan Aykroyd, Rob Schneider σε σκηνοθεσία του Peter Segal .Με φόντο την εξωτική Χαβάη, ένας γοητευτικός κτηνίατρος, μέχρι πρότινος οπαδός των εφήμερων σχέσεων, ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια κοπέλα, η οποία όμως πάσχει από απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

21:00 «An Unexpected Valentine» (2025, διάρκειας 83’) με τους Robert Buckley, Lacey Chabert, Jess Brown σε σκηνοθεσία του Michael Robison. Μια χαμένη παράδοση φέρνει κοντά δύο αγνώστους και ένα απλό λάθος γίνεται η αρχή για κοινές στιγμές,. εξομολογήσεις και έναν έρωτα που δεν περίμεναν.

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και τη Valentine’s Day

22:30 «Ζούμε τη Στιγμή (We Live in Time)» (2024, διάρκειας 100’) με τους Andrew Garfield, Florence Pugh, Adam James σε σκηνοθεσία του John Crowley. Η τύχη φέρνει κοντά δύο αγνώστους. Καθώς ο έρωτάς τους εξελίσσεται με τα χρόνια, αντιμετωπίζουν τις χαρές και τις απώλειες της ζωής σε μια συγκινητική ιστορία για τον χρόνο, τη μνήμη και τη μοίρα.

Απόλαυσε το αφιέρωμα στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Novalifε αλλά και Οn Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, όποτε εσύ επιθυμείς μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVALIFΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top