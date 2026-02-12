Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές μέχρι την Παρασκευή

Ποιες περιοχές θα γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού με ισχυρές βροχές έως την Παρασκευή.
  • Από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, Ιόνιο και Κρήτη.
  • Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις Κυκλάδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και Δωδεκάνησα.
  • Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.
  • Προβλέπεται πιθανότητα χαλαζοπτώσεων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει την Τετάρτη, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με αυτό, σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026
  • στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026
  • στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες
  • στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα
  • στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

  • στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)
  • στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και
  • στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).
