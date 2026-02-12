Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο- Η απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

Λαχταριστές συνταγές για την Τσικνοπέμπτη έδωσε αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο σεφ την Τετάρτη έφτιαξε χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια ραγού, και σήμερα ετοίμασε σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο.

Υλικά της Συνταγής

• 3–4 πίτες για σουβλάκι

• 350–400 γρ προψημένος γύρος κοτόπουλο

• 3 φέτες τσένταρ

• 1 ντομάτα

• Μαρούλι

• ψιλοκομμένο Μπέικον

• 4 κ.σ. μαγιονέζα

• 1½–2 κ.σ. sweet chili sauce

• 2 μεγάλα κρεμμύδια

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• Μια σταγόνα ξίδι ή βαλσάμικο

Εκτέλεση της Συνταγής

Χαμηλή φωτιά, λάδι → κρεμμύδια → αλάτι → υπομονή 15–20’. Ρίχνεις ζάχαρη στο τέλος και ξίδι, γίνονται γλυκά & μελωμένα. Στήσιμο & ψήσιμο 1. Ζέστανε τον γύρο κοτόπουλο σε τηγάνι να πάρει χρώμα και τραγανό. 2. Βάλε 1 πίτα κάτω. 3. Άπλωσε μαγιονέζα sweet chili. 4. Μαρούλι → ντομάτα. 5. Γύρος κοτόπουλο. 6. Καραμελωμένα κρεμμύδια. 7. Τσένταρ. 8. Σκέπασε με δεύτερη πίτα (εσωτερικά μπορείς να βάλεις λίγη μαγιονέζα). Ψήσε: • Σε αντικολλητικό τηγάνι 2–3’ ανά πλευρά ή • Σε τοστιέρα/πλάκα μέχρι να λιώσει το τσένταρ και να γίνει τραγανή.

