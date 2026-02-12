«Τον Τσουρό τον έχουν ''φύγει'' και δεν το έχει καταλάβει»

Η αιχμηρή τοποθέτηση της Τζώρτζιας Συρίχα για τον παρουσιαστή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή «Το 'Χουμε» του Κώστα Τσουρού δεν ανακάμπτει σε νούμερα και το κανάλι ΣΚΑΪ προχωρά σε δραστικές αλλαγές.
  • Η διάρκεια της εκπομπής μειώνεται και αποκτά εντονότερο ενημερωτικό χαρακτήρα.
  • Η Τζώρτζια Συρίχα σχολίασε ότι ο Τσουρός δεν έχει καταλάβει την κατάσταση και ότι το κανάλι σκέφτεται να κόψει την εκπομπή.
  • Αναφέρθηκε επίσης στη χημεία των παρουσιαστών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στην κατάσταση της Ελένης Τσολάκη.
  • Η Συρίχα εξέφρασε ανυπομονησία για το νέο πρόγραμμα «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Μία από τις εκπομπές που δοκιμάζονται τη φετινή σεζόν είναι το «Το 'Χουμε» του Κώστα Τσουρού. Η εκπομπή δεν ανακάμπτει σε νούμερα, με το κανάλι να προχωρά σε δραστικές αλλαγές.

Ο ΣΚΑΪ προχώρησε στη μείωση της διάρκειας του προγράμματος, ενώ φέρεται να έχει ληφθεί η απόφαση για τον περιορισμό της ψυχαγωγίας στο ελάχιστο, με το «Το 'Χουμε» να αποκτά πλέον εντονότερο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Ερωτώμενη για τις τηλεοπτικές εξελίξεις, η Τζώρτζια Συρίχα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τα τελευταία γεγονότα γύρω από τον παρουσιαστή.

Τζώρτζια Συρίχα: Η αιχμηρή κριτική στον Κώστα Τσουρό

«Τις περιμέναμε τις εξελίξεις αυτές. Είναι άσχημο να προδικάζουμε μία κατάσταση. Στην πορεία όμως αποδείχτηκε ότι τελικά είχαν οι δημοσιογράφοι δίκιο και δεν είχε ο Κώστας Τσουρός, τον οποίο τον ακούγαμε πάρα πολλές φορές να λέει ότι «όλα είναι καλά», «δεν μας απασχολούν τα νούμερα τηλεθέασης». Στη συνάντηση που έγινε, του Κώστα Τσουρού μαζί με τους δημοσιογράφους συνεργάτες του, όταν οι ίδιοι τον ρώτησαν -οι συνεργάτες του- «τι θα γίνει με εμάς», ο Κώστας Τσουρός έδωσε την πιο κατάλληλη απάντηση. «Θα σας τα πει το κανάλι». Τους μετέφερε ο Κώστας Τσουρός και τους είπε ότι το κανάλι ήθελε να κόψει την εκπομπή ή να φύγουνε κάποια άτομα. Όχι φίλε. Δεν είναι έτσι. Άμα έχεις τη μαγκιά, φεύγεις.

Και φεύγεις, γιατί αυτή τη στιγμή τον έχουνε φύγει και δεν το έχει καταλάβει. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέω. Αλλά, εάν κάνω μία σύγκριση με άλλο ένα πρόσωπο, το οποίο μας απασχόλησε στον ΣΚΑΪ, και αυτή δεν ήταν άλλη από την Τατιάνα Στεφανίδου. Όταν είδε τα νούμερα αυτά που έκανε η εκπομπή της, κυρία, τα μάζεψε και έφυγε. Και έφυγε με το κεφάλι ψηλά», δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star.

Το σχόλιο της Τζώρτζιας Συρίχα για την Κατερίνα Καραβάτου κι η αποκάλυψη για την Ελένη Τσολάκη

Για το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε: «Είδα ότι τσίμπησαν κάποια νουμεράκια. Μπορεί να ήταν τυχαίο το γεγονός, θα το αφήσουμε να το δούμε όλη την εβδομάδα, γιατί μπορεί και να τους βγει. Πέρασαν δύσκολα και περνάνε δύσκολα ακόμα. Ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος είναι ο πρώτος στην τάξη στη συγκεκριμένη εκπομπή, θεωρώ ότι θα κοιτάξει και το συμφέρον του. Με την Άννα Λιβαθυνού η αλήθεια είναι ότι δεν έχει χημεία. Ενώ, αντιθέτως, με τον Στέφανο Σίσκο έχει χημεία, ίσως γιατί είναι και φίλοι».

«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1

Η ίδια απάντησε για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου: «Όχι, να μην γίνουνε καθόλου αλλαγές. Τώρα η εκπομπή πρέπει να προχωρήσει ως έχει, να αφήσουν την Κατερίνα Καραβάτου να δώσει τη μάχη της», τόνισε. Ενώ για την Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε: «Δε νομίζω να διανύει τις ωραιότερες μέρες της ζωής της. Κανένα ραντεβού δεν έγινε με το Open. Έγινε ένα τηλεφώνημα από τον Νίκο Κοκλώνη, όπου της πρότεινε να είναι στο Just».

«Νομίζω ότι ο ΑΝΤ1 βιάστηκε να υπογράψει με την Ελένη Τσολάκη. Γιατί περίμενε την Κατερίνα Καραβάτου», κατέληξε, για το αν σκέφτεται ο ΑΝΤ1 να αξιοποιήσει την Ελένη Τσολάκη σε κάποιο project.

Η Τζώρτζια Συρίχα εξέφρασε, τέλος, την ανυπομονησία της για το «Moments», το οποίο θα παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια, ανυπομονώ να το δω. Πιστεύω ότι και αυτό θα το πάρει επάνω της και θα είναι καταπληκτικό».

«Το Your Face είναι κάτι καινούργιο, το οποίο έγραψα στο youweekly.gr. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί παίκτες. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να μαζέψουν, να φτιάξουν την επιτροπή τους, να βρουν τον παρουσιαστή και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν κολλήσει στους παίκτες», σημείωσε για το «Your Face Sounds Familiar», που επιστρέφει χωρίς τη Μαρία Μπεκατώρου στην παρουσίαση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

