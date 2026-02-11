Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα

Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της Μαρίας Τζομπανάκη

Μαρία Τζομπανάκη: Οι δηλώσεις μετά την επίσημη πρεμιέρα της στη Φλαντρώ/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Φλαντρώ» στο θέατρο Αλάμπρα και πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη Μαρία Τζομπανάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της

Χριστίνα Μαξούρη-Ευγενία Ξυγκόρου-Μαρία Τζομπανάκη-Αγησίλαος Μικελάτος-Κρίστη Παπαδοπούλου/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Χριστίνα Μαξούρη-Ευγενία Ξυγκόρου-Μαρία Τζομπανάκη-Αγησίλαος Μικελάτος-Κρίστη Παπαδοπούλου/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Την εμβληματική τραγωδία του Παντελή Χορν έχει σκηνοθετήσει ο Σωτήρης Χατζάκης. Παίζουν ακόμη οι ηθοποιοί: Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Αγησίλαος Μικελάτος.

Μαρία Τζομπανάκη- Σωτήρης Χατζάκης- Κρίστη Παπαδοπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Τζομπανάκη- Σωτήρης Χατζάκης- Κρίστη Παπαδοπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Από τη σημαντική αυτή στιγμή για την ηθοποιό δε θα μπορούσε να λείπει ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης. Παρακολούθησε την πρεμιέρα μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά και πόζαραν όλοι μαζί χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

Ορφέας Αυγουστίδης- Γεωργία Κρασσά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ορφέας Αυγουστίδης- Γεωργία Κρασσά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ένιωθα τρακ στην παράσταση γιατί ήταν στο κοινό ο γιος μου. Μόνο για τον γιο μου, για κανέναν άλλον», είπε μετά την επίσημη πρεμιέρα της η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή Happy Day.

Ορφέας Αυγουστίδης- Μαρία Τζομπανάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ορφέας Αυγουστίδης- Μαρία Τζομπανάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Τζομπανάκη- Γεωργία Κρασσά / NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Τζομπανάκη- Γεωργία Κρασσά / NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Εκτός από την οικογένειά της, πολλοί φίλοι και συνάδελφοί τους ηθοποιοί απόλαυσαν την παράσταση.

Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αρκετά επώνυμα ζευγάρια: τον Στέλιο Μάινα με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, τον Γιώργο και την Άννα Νταλάρα, τον Νίκο Ορφανό με την Αντιγόνη Παφίλη και τον σκηνοθέτη της παράστασης, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του Πολυξένη Μυλωνά. 

Στέλιος Μάινας- Κάτια Σπερελάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στέλιος Μάινας- Κάτια Σπερελάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Άννα Νταλάρα- Γιώργος Νταλάρας- Σωτήρης Χατζάκης- Πολυξένη Μυλωνά- Ηρώ Μουκίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Άννα Νταλάρα- Γιώργος Νταλάρας- Σωτήρης Χατζάκης- Πολυξένη Μυλωνά- Ηρώ Μουκίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αντιγόνη Παφίλη- Νίκος Ορφανός/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αντιγόνη Παφίλη- Νίκος Ορφανός/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ακόμη, εκεί ήταν η Ηρώ Μουκίου, ο Γιάννης Λάτσιος, η Λένα Δροσάκη, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Κωνσταντίνος Μάνος, ο Άρης Αντωνόπουλος, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης.

Γιάννης Λάτσιος- Ηρώ Μουκίου- Μαρία Τζομπανάκη/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιάννης Λάτσιος- Ηρώ Μουκίου- Μαρία Τζομπανάκη/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λένα Δροσάκη- Ηρώ Μουκίου- Χριστίνα Μαξούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λένα Δροσάκη- Ηρώ Μουκίου- Χριστίνα Μαξούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λεωνίδας Κακούρης- Μαρία Τζομπανάκη- Κωνσταντίνος Μάνος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λεωνίδας Κακούρης- Μαρία Τζομπανάκη- Κωνσταντίνος Μάνος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φιόνα Γεωργιάδη-Βασιλική Τρουφάκου-Αγησίλαος Μικελάτος-Νάνσυ Μπούκλη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φιόνα Γεωργιάδη-Βασιλική Τρουφάκου-Αγησίλαος Μικελάτος-Νάνσυ Μπούκλη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νίκος Περάκης- Μαρία Τζομπανάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νίκος Περάκης- Μαρία Τζομπανάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Γαβαλάς- Βασιλική Τρουφάκου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Γαβαλάς- Βασιλική Τρουφάκου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Άρης Αντωνόπουλος-Χριστίνα Μαξούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Άρης Αντωνόπουλος-Χριστίνα Μαξούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σταμάτης Γαρδέλης- Μαρία Τζομπανάκη- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σταμάτης Γαρδέλης- Μαρία Τζομπανάκη- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
