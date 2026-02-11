Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα

Μαρία Τζομπανάκη: Οι δηλώσεις μετά την επίσημη πρεμιέρα της στη Φλαντρώ/ βίντεο Happy Day

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Φλαντρώ» στο θέατρο Αλάμπρα και πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη Μαρία Τζομπανάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την εμβληματική τραγωδία του Παντελή Χορν έχει σκηνοθετήσει ο Σωτήρης Χατζάκης. Παίζουν ακόμη οι ηθοποιοί: Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Αγησίλαος Μικελάτος.

Από τη σημαντική αυτή στιγμή για την ηθοποιό δε θα μπορούσε να λείπει ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης. Παρακολούθησε την πρεμιέρα μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά και πόζαραν όλοι μαζί χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

«Ένιωθα τρακ στην παράσταση γιατί ήταν στο κοινό ο γιος μου. Μόνο για τον γιο μου, για κανέναν άλλον», είπε μετά την επίσημη πρεμιέρα της η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή Happy Day.

Εκτός από την οικογένειά της, πολλοί φίλοι και συνάδελφοί τους ηθοποιοί απόλαυσαν την παράσταση.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε αρκετά επώνυμα ζευγάρια: τον Στέλιο Μάινα με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, τον Γιώργο και την Άννα Νταλάρα, τον Νίκο Ορφανό με την Αντιγόνη Παφίλη και τον σκηνοθέτη της παράστασης, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του Πολυξένη Μυλωνά.

Ακόμη, εκεί ήταν η Ηρώ Μουκίου, ο Γιάννης Λάτσιος, η Λένα Δροσάκη, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Κωνσταντίνος Μάνος, ο Άρης Αντωνόπουλος, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης.

