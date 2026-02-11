MasterChef - Sneak Preview: «Άμα χάσουμε θα παραιτηθώ»

Όχι με έναν, αλλά με δύο guest chefs έρχεται το νέο επεισόδιο του MasterChef το βράδυ της Τετάρτης, όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star.

Στη δεύτερη ομαδική και πρώτη εξωτερική δοκιμασία, έρχονται να βοηθήσουν τις μπριγάδες η Μαρία Μπέη κι ο Ηλίας Καζιόλι από παλιότερες σεζόν του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

«Άμα χάσουμε, παίρνω την ευθύνη ξανά σαν αρχηγός και νομίζω ότι θα παραιτηθώ. Άμα χάσουμε, θα δώσω το pin», ακούμε τον Πάνο να λέει στο cue του, ενώ ο Σαμ αποκαλύπτει τον θαυμάσμό του για τη Μαρία Μπέη, αφού όπως αποκαλύπτει ήταν η αγαπημένη του παίκτρια. «Είναι παντρεμένη; Θα την παντρευτώ εγώ», δηλώνει αμέσως μετά ο διαγωνιζόμενος.

Στη συνέχεια ακούμε τον Ηλία Καζιόλι να σχολιάζει στη Μαρία Μπέη: «Εγώ αυτό που βλέπω εδώ, βλέπω καλά παιδιά. Και για μένα σημασία τι έχει;», «Τι έχει ρε Ηλία για σένα σημασία;», τον ρώτησε νικήτρια του MasterChef 2023. «Να είσαι καλό παιδί κι όχι νικητής», της απάντησε εκείνος. «Και τότε εσύ γιατί δεν είσαι ούτε νικητής, ούτε καλό παιδί ρε Ηλία; Γιατί;», σχολίασε γελώντας η Μαρία Μπέη!

