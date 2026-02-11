Ματίας Λεσόρ: Βόλτα με την κούκλα σύζυγό του και τον γιο τους

Το ζευγάρι περπατούσε πιασμένο χέρι-χέρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 13:19 Ελένη Φουρέιρα: «Πήρα 20 κιλά στην εγκυμοσύνη»
11.02.26 , 13:17 Τουρκία: Έκανε στον εαυτό του τη λαβή Χάιμλιχ και σώθηκε από πνιγμό -Βίντεο
11.02.26 , 13:05 D3lta: Η ηλικία, η Eurovision και το Instagram του Ρομπέρτο Κούστα
11.02.26 , 12:42 Τζέφρι Επστάιν: Στα κιτάπια του τα ονόματα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ
11.02.26 , 12:40 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
11.02.26 , 12:32 Νανά Παλαιτσάκη: «Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
11.02.26 , 11:49 Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους
11.02.26 , 11:45 Χάρης Λεμπιδάκης: «Δε θα χτυπήσω μια εκπομπή που μου έδωσε ψωμί...»
11.02.26 , 11:37 Ματίας Λεσόρ: Βόλτα με την κούκλα σύζυγό του και τον γιο τους
11.02.26 , 11:37 Ζέτα Μακρυπούλια - Moments: Η επίσημη ανακοίνωση για τη βραδινή της εκπομπή
11.02.26 , 11:33 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές την Τσικνοπέμπτη
11.02.26 , 11:12 MasterChef - Sneak Preview: «Άμα χάσουμε θα παραιτηθώ»
11.02.26 , 11:02 Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος
11.02.26 , 11:01 Nissan Juke - Nissan Qashqai: Για την ημέρα του αγίου Βαλεντίνου - Τιμές
11.02.26 , 10:50 Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Κλήρωση Eurojackpot 10/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
Επίδομα 1.500 ευρώ με μια κατάθεση – Οι δικαιούχοι που μπορούν να το πάρουν
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
MasterChef: Ο Πάνος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο - «Είναι μαγειρική ιδιοφυΐα»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
O Λεσόρ έδωσε αυτόγραφα στον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού Παο- Περιστέρι/ βίντεο από ΕΡΤ

Ο Ματίας Λεσόρ όταν δεν αγωνίζεται στη θέση του σέντερ για τον Παναθηναϊκό στο Πρωτάθλημα Ελλάδας και την Ευρωλίγκα, περνάει χρόνο με την οικογένειά του. Έτσι λοιπόν ο Γάλλος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, απαθανατίστηκε σε βόλτα με τη σύζυγό του Τρέισι, και τον αξιολάτρευτο γιο τους Μάτσον. 

Eξελίξεις στον Παναθηναϊκό με τον Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ με τη σύζυγό του Τρέισι/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Ο Ματίας Λεσόρ με τη σύζυγό του Τρέισι/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι ντυμένο casual απολάμβανε τη βόλτα του κρατώντας ο ένας τον άλλον από το χέρι.

Άλλωστε ο Λεσόρ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ΦΙΜΠΑ 2019  και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι και η σύζυγός του είναι αρκετά χρόνια μαζί και εκείνη  συχνά βρίσκεται στις κερκίδες των γηπέδων προκειμένου να τον εμψυχώσει.

O κορυφαίος μπασκετμπολίστας απόλαυσε τη βόλτα με την οικογένειά του/ φωτογραφία από ndp

O κορυφαίος μπασκετμπολίστας απόλαυσε τη βόλτα με την οικογένειά του/ φωτογραφία από ndp

Πρόσφατα μάλιστα η οικογένειά τους μεγάλωσε καθώς η Τρέισι έφερε στον κόσμο του δεύτερο παιδί τους.

Η Τρέισι η οποία είναι μάλιστα και ιδιαίτερα ενεργή στα social media στηρίζει έμπρακτα την οικογένειά της και πολλές φορές, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στο γήπεδο, ζητά σεβασμό από τους οπαδούς της ομάδας.

Λεσόρ, Τρέισι και Μάτσον/ φωτογραφία από ndp

Λεσόρ, Τρέισι και Μάτσον/ φωτογραφία από ndp

Ο γιος του Λεσόρ είναι εκεί σχεδόν σε κάθε του παιχνίδι

Μπορεί ο Λεσόρ να λατρεύει το μπάσκετ αλλά η μεγάλη του αδυναμία είναι ο γιος του Μάτσον και η εφτά μηνών κορούλα του.

 

 

Ο γιος του κορυφαίου καλοθοσφαιριστή είναι εκεί σε κάθε του παιχνίδι και εμψυχώνει τον μπαμπά του. Ο ίδιος αγαπά τον αθλητισμό και  πριν από λίγο καιρό στο παιχνίδι Παρτιζάν- Ερυθρός Αστέρας είχε απαθανατιστεί στο παρκέ να φορά ένα φούτερ με το πρόσωπο του Ομπράντοβιτς. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top