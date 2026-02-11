Ματίας Λεσόρ: Βόλτα με την κούκλα σύζυγό του και τον γιο τους

O Λεσόρ έδωσε αυτόγραφα στον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού Παο- Περιστέρι/ βίντεο από ΕΡΤ

Ο Ματίας Λεσόρ όταν δεν αγωνίζεται στη θέση του σέντερ για τον Παναθηναϊκό στο Πρωτάθλημα Ελλάδας και την Ευρωλίγκα, περνάει χρόνο με την οικογένειά του. Έτσι λοιπόν ο Γάλλος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, απαθανατίστηκε σε βόλτα με τη σύζυγό του Τρέισι, και τον αξιολάτρευτο γιο τους Μάτσον.

Ο Ματίας Λεσόρ με τη σύζυγό του Τρέισι/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι ντυμένο casual απολάμβανε τη βόλτα του κρατώντας ο ένας τον άλλον από το χέρι.

Άλλωστε ο Λεσόρ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ΦΙΜΠΑ 2019 και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι και η σύζυγός του είναι αρκετά χρόνια μαζί και εκείνη συχνά βρίσκεται στις κερκίδες των γηπέδων προκειμένου να τον εμψυχώσει.

O κορυφαίος μπασκετμπολίστας απόλαυσε τη βόλτα με την οικογένειά του/ φωτογραφία από ndp

Πρόσφατα μάλιστα η οικογένειά τους μεγάλωσε καθώς η Τρέισι έφερε στον κόσμο του δεύτερο παιδί τους.

Η Τρέισι η οποία είναι μάλιστα και ιδιαίτερα ενεργή στα social media στηρίζει έμπρακτα την οικογένειά της και πολλές φορές, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στο γήπεδο, ζητά σεβασμό από τους οπαδούς της ομάδας.

Λεσόρ, Τρέισι και Μάτσον/ φωτογραφία από ndp

Ο γιος του Λεσόρ είναι εκεί σχεδόν σε κάθε του παιχνίδι

Μπορεί ο Λεσόρ να λατρεύει το μπάσκετ αλλά η μεγάλη του αδυναμία είναι ο γιος του Μάτσον και η εφτά μηνών κορούλα του.

Ο γιος του κορυφαίου καλοθοσφαιριστή είναι εκεί σε κάθε του παιχνίδι και εμψυχώνει τον μπαμπά του. Ο ίδιος αγαπά τον αθλητισμό και πριν από λίγο καιρό στο παιχνίδι Παρτιζάν- Ερυθρός Αστέρας είχε απαθανατιστεί στο παρκέ να φορά ένα φούτερ με το πρόσωπο του Ομπράντοβιτς.



