Ελένη Φουρέιρα: «Πήρα 20 κιλά στην εγκυμοσύνη»

Σε μία σπάνια συνέντευξη η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για την τεράστια αδυναμία που έχει στον γιο της αλλά και τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη.

Η τραγουδίστρια απέκτησε τον γιο της, Ερμή, μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία τον Φεβρουάριο του 2023.

«Κάθε φορά που ο γιος μου λέει «Σε αγαπώ μαμά»… δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το πώς το λέει και πότε το λέει, πριν κοιμηθεί. Πάρτε μου τη ζωή, πάρτε! Ο γιος μου είναι το μόνο «για πάντα» που πιστεύω, μέχρι να πεθάνω. Ό,τι και να γίνει» ανέφερε η Ελένη Φουρέιρα στο κανάλι των Rainbow Mermaids στο Youtube.

Όσο για τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση, έτσι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι… «Α είσαι μαμά, όχι αυτό», «αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό». Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε.

Δεν έχω νιώσει από αυτόν το χώρο σεξισμό. Καλά, δεν θα συζητήσω όταν ήμουν έγκυος, που ήμουν ζώο, που έτρωγα και έλεγα «δεν πειράζει, δεν πειράζει»… Πήρα είκοσι κιλά στην εγκυμοσύνη. Έχω κάνει και υπερφαγίες πολλές. Και αυτό είναι πρόβλημα».

Μία από τις σπάνιες φορές που η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε φωτογραφίες από την περίοδο της εγκυμοσύνης της

Ο Αλμπέρτο Μποτία και η Ελένη Φουρέιρα στη βάπτιση του γιου τους, Ερμή

Η Ελένη Φουρέιρα από τότε που έγινε μαμά, έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της τον μικρό της πρίγκιπα και φροντίζει να του αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί.

Αν και η καλλιτέχνιδα έχει πολύ απαιτητικό από επαγγελματικές υποχρεώσεις πρόγραμμα, πάντα περνάει στιγμές με το παιδάκι της.

Μάλιστα, στις 7 Φεβρουαρίου ο Ερμής είχε τα γενέθλιά του και έγινε 3 ετών. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της του διοργάνωσαν ένα πάρτι γενεθλίων υπερπαραγωγή.

Η Ελένη Φουρείρα και ο Αλμπέρο Μποτία είναι μαζί από το 2017 ενώ ο γιος τους ήρθε στη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023 και από τότε πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

