Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Πάνος Ιωαννίδης , ταξιδεύουν μαζί με οκτώ μέλη από τη Μπλε μπριγάδα κι οκτώ μέλη από την Κόκκινη στο πανέμορφο και γραφικό ορεινό χωριό Καρυά Αργολίδας, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αρτεμίσιο. Εκεί θα διεξαχθεί η 2η μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μπριγάδες, μακριά από την κουζίνα του MasterChef 10.

MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Η Μπλε μπριγάδα πήρε τη νίκη στην 1η αναμέτρηση και παρέμεινε αλώβητη! Αντίθετα, η Κόκκινη μετρά, ήδη, την πρώτη της απώλεια. Πλέον, όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η νίκη για το μέλλον τους στον διαγωνισμό και ποιες είναι οι καθοριστικές συνέπειες της ήττας.  Μόνο η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία μπορεί να κρατήσει ισχυρή και ασφαλή την κάθε μπριγάδα και να προστατεύσει όλα τα μέλη της από την αποχώρηση. 

MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν γεύμα για συνολικά 60 καλεσμένους, τους κάτοικους της Καρυάς, οι οποίοι θα είναι και οι σημερινοί κριτές τους. Θα δοκιμάσουν τα πιάτα και με τη θετική τους ψήφο θα επιλέξουν και θα επιβραβεύσουν το γεύμα της μπριγάδας, που προτίμησαν. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι και η νικήτρια της αποψινής Ομαδικής Δοκιμασίας! 

Η εβδομάδα που διανύουμε στο MasterChef είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα κι αυτή η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία θα είναι μια γιορτή, με την πλατεία του χωριού να γεμίζει κόσμο! 

MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Οι τρεις chef κριτές μαζί με τους καλεσμένους τους, τη νικήτρια του MasterChef 7 Μαρία Μπέη και τον Ηλία Κιαζόλι από το MasterChef 4, θέλουν να γευθούν αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και να αισθανθούν τη ζεστασιά του χωριού και τη φιλοξενία, μέσα από τα πιάτα που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι των δύο μπριγάδων. 

MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει και θα σώσει τα μέλη της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!   
Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;
Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
