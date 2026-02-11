ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Απουσίες ή σκάψιμο - Οι ακραίες πρακτικές της διευθύντριας

Συνεχίζει να τελεί υπό κατάληψη το σχολείο

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/2/2026)
Σε καθεστώς κατάληψης παραμένει το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, με την ένταση να κλιμακώνεται ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και τη διεύθυνση του σχολείου. Οι μαθητές καταγγέλλουν ακραίες και, όπως υποστηρίζουν, αντιπαιδαγωγικές πρακτικές από τη διευθύντρια, ενώ οι γονείς ζητούν πλέον ανοιχτά την απομάκρυνσή της.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, μία από τις πρακτικές που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση αφορά την υπόσχεση διαγραφής απουσιών με αντάλλαγμα εργασίες καθαρισμού σε ρυάκι που βρίσκεται περιμετρικά του σχολείου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ακόμη και μετά την εκτέλεση των εργασιών, οι απουσίες δεν διαγράφηκαν, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, εντείνει το αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για απαράδεκτη συμπεριφορά και για καταχώριση αδικαιολόγητων απουσιών.

Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο

Η κατάσταση στο σχολείο χαρακτηρίζεται «εκρηκτική», με γονείς να εμφανίζονται εξαγριωμένοι και να κάνουν λόγο για πρακτικές που δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό ρόλο της διοίκησης. Μάλιστα, υπάρχουν και βίντεο που καταγράφουν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ γονέων και της διευθύντριας στον χώρο του σχολείου.

Η διευθύντρια, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί δημοσιογραφικά επί των καταγγελιών, αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις και αποχώρησε από τον χώρο.

ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Το ιστορικό της έντασης

ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Το ιστορικό της έντασης

Η κρίση φαίνεται να έχει ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό, όταν, κατά τη διάρκεια προηγούμενης κατάληψης, σημειώθηκε περιστατικό με το κόψιμο λουκέτου που είχαν τοποθετήσει μαθητές. Σύμφωνα με καταγγελίες, στην προσπάθεια να αφαιρεθεί το λουκέτο από καθηγητή και τη διευθύντρια, μαθητής τραυματίστηκε στο δάχτυλο.

Σέρρες: «Δε θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί»

Ο πατέρας του μαθητή έχει εκφράσει την άποψη ότι οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι αντιπαιδαγωγικές και έχει ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσης της διευθύντριας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι θα εκτονωθεί η ένταση και θα επανέλθει η ομαλότητα στο σχολικό περιβάλλον.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς γονείς και μαθητές ζητούν παρέμβαση των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών, ώστε να δοθεί λύση και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

