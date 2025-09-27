Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο

Ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα επεισοδίων που προβληματίζουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αυτή τη φορά στην Πάτρα, μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από συνομήλικούς τους, οι οποίοι φοιτούν σε γειτονικό σχολείο, πετώντας τους ακόμα και πυροτεχνήματα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται η στιγμή που ανήλικοι διασκεδάζουν την ώρα που εκτοξεύουν βεγγαλικά προς το προαύλιο του σχολείου. Γελούν με τους συνομηλίκους τους, την ώρα που οι τελευταίοι ουρλιάζουν από τον φόβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και οι δράστες, εκτός από τα βεγγαλικά, πέταξαν αυγά, μπουκάλια με νερό και πορτοκάλια. Οι μαθητές του σχολείου που δέχονται τις επιθέσεις δηλώνουν τρομοκρατημένοι, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, τα επεισόδια έχουν ξεκινήσει από την περσινή χρονιά.

Τα παιδιά του ΕΠΑΛ που βρίσκονται στο στόχαστρο προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους.