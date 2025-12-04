Τροχαίο Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με εργαζόμενους - Νεκρός ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε στην Πτολεμαΐδα, μετά από εκτροπή λεωφορείου που μετέφερε εργαζόμενους.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό της ΔΕΗ βγήκε εκτός πορείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozan.gr, ιδιωτικό λεωφορείο που πραγματοποιεί καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με περίπου 40 επιβάτες, χτύπησε στις μεταλλικές μπάρες και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Ένας από τους επιβάτες, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πάει καλά, φέρεται να άρπαξε το τιμόνι και να φρέναρε εγκαίρως, αποτρέποντας πιο σοβαρή σύγκρουση.

Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό με ΚΑΡΠΑ, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξε. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με άλλο λεωφορείο.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου: