Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Τον Πάνο Ιωαννίδη συνάντησε σε εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η κάμερα του Happy Day.

«10η χρονιά MasterChef, το δέκα το καλό, το δέκα το δύσκολο, το δέκα το απαιτητικό. Δεν αλλάζουμε στο MasterChef», είπε, αρχικά, ο γνωστός σεφ για τον επικείμενο νέο κύκλο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής που θα ξεκινήσει το 2026.

Σε ερώτηση για το πώς θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα, ο Πάνος Ιωαννίδης απάντησε: «Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε οικογενειακά, ήρεμα. Στολίσαμε λόγω παιδιού και λίγο νωρίτερα, να το χαρούμε τουλάχιστον το εορταστικό κλίμα».

Τέλος ο γνωστός σεφ αποκάλυψε πως έχει χάσει 14 κιλά: «Δε θα ντυθώ Άγιος Βασίλης. Τώρα έχασα 14 κιλά, προσέχω τη διατροφή μου όσο γίνεται. Με τη γυμναστική δεν ασχολούμαι ακόμη, γιατί τα ωράρια είναι περίεργα, αλλά θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά».

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, έγινε πατέρας για πρώτη φορά στις αρχές του 2022. Ο γιος του γεννήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, καθώς κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε συνεντεύξεις του μετά τη γέννηση του μικρού Κωνσταντίνου, έχει δηλώσει ότι η πατρότητα είναι ένα μοναδικό συναίσθημα και τον έχει κάνει να νιώθει ολοκληρωμένος, ενώ για τον γιο του έχει εκφράσει την ευχή να γίνει δίκαιος και να αμφισβητεί τα πάντα γύρω του.