Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Όσα αποκάλυψε ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef

Δείτε όσα είπε ο Πάνος Ιωαννίδης στην κάμερα του Happy Day
Τον Πάνο Ιωαννίδη συνάντησε σε εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η κάμερα του Happy Day

Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους

«10η χρονιά MasterChef, το δέκα το καλό, το δέκα το δύσκολο, το δέκα το απαιτητικό. Δεν αλλάζουμε στο MasterChef», είπε, αρχικά, ο γνωστός σεφ για τον επικείμενο νέο κύκλο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής που θα ξεκινήσει το 2026.

Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Σε ερώτηση για το πώς θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα, ο Πάνος Ιωαννίδης απάντησε: «Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε οικογενειακά, ήρεμα. Στολίσαμε λόγω παιδιού και λίγο νωρίτερα, να το χαρούμε τουλάχιστον το εορταστικό κλίμα». 

Ιωαννίδης: «Η σχέση μας με το πέρασμα του χρόνου ωριμάζει σαν το κρασί»

Τέλος ο γνωστός σεφ αποκάλυψε πως έχει χάσει 14 κιλά: «Δε θα ντυθώ Άγιος Βασίλης. Τώρα έχασα 14 κιλά, προσέχω τη διατροφή μου όσο γίνεται. Με τη γυμναστική δεν ασχολούμαι ακόμη, γιατί τα ωράρια είναι περίεργα, αλλά θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά».

Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, έγινε πατέρας για πρώτη φορά στις αρχές του 2022. Ο γιος του γεννήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, καθώς κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

 

 

 

Πάνος Ιωαννίδης: Κάνει διακοπές στο Πήλιο ξαπλωμένος σε αιώρα!

Σε συνεντεύξεις του μετά τη γέννηση του μικρού Κωνσταντίνου, έχει δηλώσει ότι η πατρότητα είναι ένα μοναδικό συναίσθημα και τον έχει κάνει να νιώθει ολοκληρωμένος, ενώ για τον γιο του έχει εκφράσει την ευχή να γίνει δίκαιος και να αμφισβητεί τα πάντα γύρω του.

