Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Δεκεμβρίου
04.12.25 , 01:00 Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!
04.12.25 , 00:55 GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
04.12.25 , 00:45 GNTM: Ντέρμπι για την καλύτερη φωτογραφία - Γιώργος, Ανέστης ή Ειρήνη;
04.12.25 , 00:15 GNTM: Εκνευρισμένος ο Άγγελος Μπράτης με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:48 Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»
03.12.25 , 23:38 Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα
03.12.25 , 23:14 Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια και να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα
03.12.25 , 23:10 GNTM: Αγανακτισμένη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:05 GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set
03.12.25 , 22:40 GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών
03.12.25 , 22:32 Κωνσταντίνος Αργυρός: Φωτογραφίες από το ταξίδι του στη Ρώμη
03.12.25 , 22:15 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε surfers στο σημερινό concept!
03.12.25 , 22:14 Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό
03.12.25 , 22:04 Αμαλία Κωστοπούλου: Έφτιαξε cinnamon rolls την Ημέρα Ευχαριστιών
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»
Ηράκλειο: Ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Βαρβάρα έζησε τον 3ο αιώνα επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού, στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας ή στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Ήταν μοναχοκόρη του πλούσιου ειδωλολάτρη Διόσκουρου και από νεαρή ηλικία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, παρά τις αντίθετες προσπάθειες του πατέρα της. Η άρνησή της να παντρευτεί έναν ειδωλολάτρη εξόργισε τον Διόσκουρο, ο οποίος την κατήγγειλε στις ρωμαϊκές αρχές για τη χριστιανική της πίστη. Η Βαρβάρα βασανίστηκε και διαπομπεύτηκε γυμνή, για να αποκεφαλιστεί τελικά από το χέρι του πατέρα της. Ο Διόσκουρος για το ανοσιούργημά του αυτό χτυπήθηκε από κεραυνό και έπεσε νεκρός.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Δεκεμβρίου

Η Αγία Βαρβάρα προστατεύει τα παιδιά που πάσχουν από ευλογιά, επειδή σύμφωνα με μια παράδοση η Βαρβάρα ζήτησε από τον Θεό να προσβληθεί από ευλογιά για να χάσει την ομορφιά της και να μην παντρευτεί ένα ειδωλολάτρη που προόριζε γι’ αυτήν ο πατέρας της. 

Η Αγία Βαρβάρα είναι πολιούχος της Δράμας, της Αργυρούπολης και του Ρεθύμνου. Είναι προστάτιδα του Πυροβολικού σε πολλές χριστιανικές χώρες του κόσμου, στην Ελλάδα από το 1828, και όσων ασχολούνται με τα εκρηκτικά. Σε άλλα κράτη προστατεύει τις μονάδες του Μηχανικού, τους μαθηματικούς, τους ναύτες και τους εργάτες ορυχείων.

Τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας βρίσκονται σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βλαδιμήρου στο Κίεβο της Ουκρανίας.

 


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα
  • Σεραφείμ*
  • Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:25 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 14.1 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top