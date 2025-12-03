Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Πότε θα επηρεάσει την Αττική

Σήμερα εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο καιρού, αφού η κακοκαιρία «Κάσιο» θα χτυπήσει κυρίως τις περιοχές των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο μετεωρολόγος Θοδωρή Κολυδάς περιγράφει όσα περιμένουμε τις επόμενες τρεις μέρες.

Κακοκαιρία «Κάσιο»: Ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι από αύριο

O καιρός δε θα είναι σύμμαχος, καθώς στις περιοχές όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις οι βροχές θα είναι κατά περιόδους έντονες κυρίως από το μεσημέρι και μετά, περισσότερο στη Κεντρική Μακεδονία... σε Πιερία, Ημαθία αλλά και Χαλκιδική και ακολούθως στη Θεσσαλία στα ανατολικότερα τμήματα. Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ραγδαιότητα ενώ οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές.

Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Επηρεάζει όλη τη χώρα

Συνολικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι το Ιόνιο, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Πότε θα επηρεάσει η κακοκαιρία την Αττική;

Η Αττική θα επηρεαστεί σε δύο κύματα. Ένα από το πρωί έως το απόγευμα με κατά κανόνα στρωτές βροχές- ίσως και καταιγίδες- και ένα δεύτερο κύμα το βράδυ από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Παρασκευής με πολύ έντονα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία θα ενταθεί την Παρασκευή και θα επηρεάσει την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά – Αττική – Εύβοια την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς επίσης το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.