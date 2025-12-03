Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Πότε θα επηρεάσει την Αττική

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 21:43 Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί
03.12.25 , 21:19 Το Star στα άδυτα του Πενταγώνου με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη
03.12.25 , 21:18 Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
03.12.25 , 21:15 GNTM: Η Ζενεβιέβ αποκαλύπτει την πιο τολμηρή φωτογράφιση της σεζόν
03.12.25 , 20:35 Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Πότε θα επηρεάσει την Αττική
03.12.25 , 20:24 Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα
03.12.25 , 20:12 Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας
03.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;
03.12.25 , 19:43 Κέρκυρα: Νεκρή μητέρα που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι - Ήταν μαζί κι η κόρη της
03.12.25 , 19:26 Ακριβαίνουν τα διόδια σε εθνικές οδούς
03.12.25 , 19:14 Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!
03.12.25 , 19:10 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη – Νέα απεργία ως την Παρασκευή
03.12.25 , 18:39 Renault 5 E-Tech electric: Κατασκευάστηκαν 100.000 σε 15 μήνες
03.12.25 , 18:34 Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης
03.12.25 , 18:32 Mercedes-Benz CLA: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Δείτε τις τιμές
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Κέρκυρα: Νεκρή μητέρα που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι - Ήταν μαζί κι η κόρη της
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο καιρού, αφού η κακοκαιρία «Κάσιο» θα χτυπήσει κυρίως τις περιοχές των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο μετεωρολόγος Θοδωρή Κολυδάς περιγράφει όσα περιμένουμε τις επόμενες τρεις μέρες.

Καιρός: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα από 4/12»

Κακοκαιρία «Κάσιο»: Ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι από αύριο 

Κακοκαιρία «Κάσιο»: Ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατοί άνεμοι από αύριο

O καιρός δε θα είναι σύμμαχος, καθώς στις περιοχές όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις οι βροχές θα είναι κατά περιόδους έντονες κυρίως από το μεσημέρι και μετά, περισσότερο στη Κεντρική Μακεδονία... σε Πιερία, Ημαθία αλλά και Χαλκιδική και ακολούθως στη Θεσσαλία στα ανατολικότερα τμήματα. Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ραγδαιότητα  ενώ οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές.

Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Επηρεάζει όλη τη χώρα 

Συνολικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι το Ιόνιο, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. 

Χαλάει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές σε 9 περιοχές

Πότε θα επηρεάσει η κακοκαιρία την Αττική; 

Πότε θα επηρεάσει η κακοκαιρία την Αττική; 

Η Αττική θα επηρεαστεί σε δύο κύματα. Ένα από το πρωί έως το απόγευμα με κατά κανόνα στρωτές βροχές- ίσως και καταιγίδες- και ένα δεύτερο κύμα το βράδυ από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Παρασκευής με πολύ έντονα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία θα ενταθεί την Παρασκευή και θα επηρεάσει την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά – Αττική – Εύβοια την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς επίσης το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ 

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΣΙΟ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top