Renault 5 E-Tech electric: Κατασκευάστηκαν 100.000 σε 15 μήνες  

Το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai έχει ήδη κατασκευάσει 100.000 Renault 5 E-Tech electric από τον Οκτώβριο του 2024. Το 100.000ό όχημα – έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh (η πιο δημοφιλής επιλογή εξοπλισμού και μπαταρίας) – ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που γιορτάστηκε με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους.Βραβευμένο με τον τίτλο Car of the Year 2025, το Renault 5 E-Tech electric αποτελεί μια πρόταση αισιόδοξη, σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει, επίσης, τη σημασία της σήμανσης “Made in France”. Το Renault 5 E-Tech electric έχει λάβει και τη διάκριση Origine France Garantie.Η γραμμή παραγωγής του Douai κατασκευάζει συνολικά έξι ηλεκτρικά μοντέλα: Renault 5, Renault Megane και Renault Scenic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra και Mitsubishi Eclipse Cross. Καθημερινά συναρμολογούνται περίπου 900 οχήματα, με τα δύο τρίτα να είναι Renault 5 E-Tech electric. Η λειτουργία του εργοστασίου υποστηρίζεται από τρεις βάρδιες (πρωινή – απογευματινή – νυχτερινή).

Η Renault έχει επιλέξει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των ηλεκτρικών της οχημάτων στο συγκρότημα Ampere ElectriCity, όπου τα δύο τρίτα των προμηθευτών (μεταξύ αυτών και το Clermont για τους ηλεκτροκινητήρες) βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων και η πλειονότητα των πελατών σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων.Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης το εργοστάσιο Maubeuge (Renault 4 E-Tech electric) και το εργοστάσιο Ruitz, που ειδικεύεται στη δημιουργία εξαρτημάτων κιβωτίων και στην παραγωγή κελυφών μπαταρίας μέσω της κοινοπραξίας Minth Electricity Technology.

Το Renault 5 E-Tech electric γνωρίζει εντυπωσιακή εμπορική πορεία. Για αρκετούς μήνες αποτελεί το Νο1 στην κατηγορία των ηλεκτρικών Β-segment στην Ευρώπη, ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής, ανεξαρτήτως κατηγορίας.Στη Γαλλία έχει εδραιωθεί στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τον Οκτώβριο ανέβηκε στην κορυφή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ολλανδία και την Ισπανία είναι το Νο1 της κατηγορίας του.Παράλληλα, το Renault 5 E-Tech electric επεκτείνεται πέρα από την Ευρώπη. Προσφάτως στη λίστα των χωρών που πωλείται προστέθηκαν η Τουρκία, το Ισραήλ και το Μαρόκο, ενώ νέες αγορές θα ακολουθήσουν το 2026.