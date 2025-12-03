Μητσοτάκης: Επιπλέον μισό δισ. ευρώ στους αγρότες σε σχέση με το 2024

Πράσινο φως στην Ελλάδα από ΕΕ για πληρωμή επιδοτήσεων με νέο σύστημα

Πολιτικη
Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Βίντεο Star
Η Ελλάδα έχει πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και η κυβέρνηση προχωρά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους αγρότες, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Πότε θα γίνουν εκλογές 

Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β' Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές φέτος θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια, και τόνισε ότι «οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη».

Αγρότες: Έρχεται «βροχή» από μπλόκα - Κλείνουν δρόμοι από Κρήτη μέχρι Έβρο
 

Ο πρωθυπουργός διαχώρισε απόλυτα «εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν».
 
 

«Πολύ πιο αξιόπιστο και γρήγορο το νέο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων»    

 

Παράλληλα εκτίμησε ότι όταν η μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς. 

Προσέθεσε ότι κατανοεί απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά όπως είπε, από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς.

Μπλόκα: Συναγερμός και δίλημμα στην κυβέρνηση για τους αγρότες
 

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών» είπε και κατέληξε: «Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -αίτημα το οποίοι όχι απλά ικανοποιήθηκε αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια-, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε».

Μητσοτάκης: Διάλογος με τους αγρότες αλλά να μην προχωρήσουν σε ακραίες ενέργειες  

Πάντως όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή για συντεταγμένο διάλογο, αλλά τόνισε ότι «και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».
 
Ο πρωθυπουργός έκλεισε την αναφορά του λέγοντας ότι η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή «μηχανή» για την πατρίδα μας είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης
 
«Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο» κατέληξε.
 
 

