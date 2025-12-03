Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!

Η ραδιοφωνική παραγωγός δεν ξεκολλούσε από την αγκαλιά του παρουσιαστή

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια, νυχτερινή εμφάνιση έκαναν οι... full in love Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά! Το ζευγάρι βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε αγκαλιά, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα τρυφερό κι ερωτικό, με τη ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια να είναι ιδιαίτερα διαχυτική παρά τα αδιάκριτα βλέμματα

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Ο έρωτας για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα δεν κρύβεται!

Ο έρωτας για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα δεν κρύβεται! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Μαρία Αντωνά στην αγκαλιά του Γιώργου Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά στην αγκαλιά του Γιώργου Λιάγκα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι από τις λίγες δημόσιες στιγμές τους, καθώς τόσο ο Γιώργος όσο και η Μαρία επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, απολαμβάνοντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Βραδινή έξοδος για Λιάγκα - Αντωνά και Λάζαρη- Αραβανή

Η Μαρία Αντωνά κι ο Γιώργος Λιάγκας είναι μαζί πάνω από έναν χρόνο

Η Μαρία Αντωνά κι ο Γιώργος Λιάγκας είναι μαζί πάνω από έναν χρόνο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι απλά πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός - αυτό θέλει πολλή τόλμη. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο, κι όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση», έχει πει σε συνέντευξή της η Μαρία Αντώνα για τον σύντροφό της.

Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!

Στην παρέα τους ήταν κι ο στενός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, Γιάννης Λάτσιος.

