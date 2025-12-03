Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!

Μια σπάνια, νυχτερινή εμφάνιση έκαναν οι... full in love Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά! Το ζευγάρι βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα.
Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε αγκαλιά, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα τρυφερό κι ερωτικό, με τη ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια να είναι ιδιαίτερα διαχυτική παρά τα αδιάκριτα βλέμματα.
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο
Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι από τις λίγες δημόσιες στιγμές τους, καθώς τόσο ο Γιώργος όσο και η Μαρία επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, απολαμβάνοντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι απλά πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός - αυτό θέλει πολλή τόλμη. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο, κι όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση», έχει πει σε συνέντευξή της η Μαρία Αντώνα για τον σύντροφό της.
Μαρία Αντωνά: Τι απάντησε για τον φημολογούμενο γάμο με τον Γιώργο Λιάγκα
Στην παρέα τους ήταν κι ο στενός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, Γιάννης Λάτσιος.